37% россиян заявили социологам об ухудшении своего материального положения

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Фонд «Общественное мнение» в ходе очередного опроса поинтересовался у граждан России, как они оценивают свое материальное положение. Выяснилось, что более трети респондентов считают, что жить стало сложнее и дороже.
Примерно 54 процента опрошенных расценивают собственное материальное положение как среднее. Еще 22 процента считают его хорошим. Ровно столько же называют свое материальное положение плохим.
55 процентов участников опроса заявили, что их достаток за последние несколько месяцев не менялся. У 8 процентов он улучшился.
Ухудшение материального положения на себе явственно ощутили 37 процентов. И эти люди уверены, что прозябать от зарплаты до зарплаты придется и впредь. Они даже не надеются, что их материальное положение в течение года кардинальным образом изменится.
Еще 17 процентов из числа участников настроены пессимистично. Однако 26 процентов все же верят, что наступят лучшие времена, передает «Свободная пресса».
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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