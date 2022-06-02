На Донбассе погиб командующий 5-й армией ВС РФ генерал-майор Кутузов

При выполнении спецоперации в Попаснянском районе на Донбассе погиб командующий 5-м армейским корпусом, генерал Роман Кутузов. Об этом сообщили военные корреспонденты издания «Русская весна». Подробности гибели российского военачальника не сообщаются. Однако есть информация о том, что Кутузов получил смертельное ранение в ходе боев за трассу Артемовск-Лисичанск. Люди, которые близко знали генерала, рассказывают, что он лично вел солдат в атаку.

В своем Telegram-канале депутат Госдумы Дмитрий Саблин выразил соболезнование по поводу этого печального известия.

«Тяжело терять друга. Не договорили, не закончили задуманное. Не успел передать тебе приветы от друзей и отдать привезенную помощь. Вечная память новопреставленному воину Роману», - написал он.

Отреагировал на смерть Романа Кутузова и глава администрации Горловки Иван Приходько.

«Прощай, друг! Ты был лидером во всем и погиб впереди, как и подобает настоящему командиру! Скорбим, помним, не забудем!», - заявил он.

О Романе Кутузове известно, что он участвовал в боевых действиях в Сирии.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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