В Роскомнадзоре подтвердили ограничение работы VPN-сервисов в РФ

Роскомнадзор подтвердил, что в России принято решение о блокировке VPN-сервисов, в том числе Proton VPN, на проблемы с которым ранее уже жаловались пользователи. Об этом сообщило информационное агентство «Интерфакс».

В Роспотребнадзоре объяснили корреспонденту, что на основании закона «О связи» ресурсы, которые используются для обхода противоправного контента, расцениваются как угроза.

«Центр мониторинга и управления сетью связи общего пользования принимает меры по ограничению работы на территории России VPN-сервисов, нарушающих российское законодательство», — заявили в надзорном ведомстве.

Напомним, в середине марта председатель думского комитета по информационной политике Александр Хинштейн проинформировал о том, что почти два десятка популярных в РФ VPN уже заблокированы.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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