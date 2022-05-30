В Роскомнадзоре подтвердили ограничение работы VPN-сервисов в РФ

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Роскомнадзор подтвердил, что в России принято решение о блокировке VPN-сервисов, в том числе Proton VPN, на проблемы с которым ранее уже жаловались пользователи. Об этом сообщило информационное агентство «Интерфакс».
В Роспотребнадзоре объяснили корреспонденту, что на основании закона «О связи» ресурсы, которые используются для обхода противоправного контента, расцениваются как угроза.
«Центр мониторинга и управления сетью связи общего пользования принимает меры по ограничению работы на территории России VPN-сервисов, нарушающих российское законодательство», — заявили в надзорном ведомстве.
Напомним, в середине марта председатель думского комитета по информационной политике Александр Хинштейн проинформировал о том, что почти два десятка популярных в РФ VPN уже заблокированы.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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