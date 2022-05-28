CМИ рассказали о трудностях, с которыми столкнулась российская оборонная промышленность из-за новых санкций

Агентство РБК со ссылкой на представителей оборонного сектора страны и военных экспертов рассказало о трудностях, с которыми довелось столкнуться российскому ВПК.

Издание напоминает, что еще в первых числах марта вице-премьер Юрий Борисов говорил, что полностью оценить масштаб и глубину санкций, введенных против России за СВО на территории Украины, сложно предсказать. При этом он тогда заверил, что гособоронзаказ за 2021 год был выполнен на 98%.

И вот сейчас, на четвертом месяце спецоперации, оборонщики рассказали, что проблемы уже заметны. Главные сложности - импортозамещение электроники, двигателей для вертолетов и самолетов, комплектующих для танковых систем управления огнем. Не хватает также судовых дизельных моторов.

В Минпромторге заявили, что пока ни одно государство в мире не отказалось от применения иностранных технологий и компонентов. Поэтому разговоры о полном импортозамещении - только разговоры.

«Заявления о стопроцентном импортозамещении относятся к популистским», — прокомментировали в ведомстве.

Перед промышленностью не стоит задача импортозамещать все товары на 100%, подчеркнули журналистам в «Ростехе», поэтому ставка делается и на параллельный импорт.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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