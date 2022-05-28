CМИ рассказали о трудностях, с которыми столкнулась российская оборонная промышленность из-за новых санкций

Сегодня, 11:09

0

Image 16+
CМИ рассказали о трудностях, с которыми столкнулась российская оборонная промышленность из-за новых санкций
Фото из открытых источников

Агентство РБК со ссылкой на представителей оборонного сектора страны и военных экспертов рассказало о трудностях, с которыми довелось столкнуться российскому ВПК.

Издание напоминает, что еще в первых числах марта вице-премьер Юрий Борисов говорил, что полностью оценить масштаб и глубину санкций, введенных против России за СВО на территории Украины, сложно предсказать. При этом он тогда заверил, что гособоронзаказ за 2021 год был выполнен на 98%.

И вот сейчас, на четвертом месяце спецоперации, оборонщики рассказали, что проблемы уже заметны. Главные сложности - импортозамещение электроники, двигателей для вертолетов и самолетов, комплектующих для танковых систем управления огнем. Не хватает также судовых дизельных моторов.

В Минпромторге заявили, что пока ни одно государство в мире не отказалось от применения иностранных технологий и компонентов. Поэтому разговоры о полном импортозамещении - только разговоры.

«Заявления о стопроцентном импортозамещении относятся к популистским», — прокомментировали в ведомстве.

Перед промышленностью не стоит задача импортозамещать все товары на 100%, подчеркнули журналистам в «Ростехе», поэтому ставка делается и на параллельный импорт.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700

Не забудьте добавить «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в источники новостей
Добавить сайт «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в мои источники Яндекс.Новости
Добавить сайт «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в мои источники Google.News
Поделитесь новостью со своими друзьями!
Есть что сказать? Тогда вам сюда

Лента

CМИ рассказали о трудностях, с которыми столкнулась российская оборонная промышленность из-за новых санкций

Сегодня, 11:09

В Подмосковье мать сообщила в полицию об уклоняющемся от службы в армии сыне

Вчера, 15:49

Красная весна: В Саратовской области не хватает около 2 тысяч врачей

Вчера, 12:39

В спецоперации на Украине погиб 30-летний мастер спорта России по самбо из Канска

28-05-2022, 10:29

Минобороны РФ не смогло взыскать ущерб с завода в Перми за уничтожение гаубиц

27-05-2022, 09:14

В Atlantic заявили, что целая военная эпоха пошла ко дну вместе с крейсером «Москва»

26-05-2022, 13:59

Почему цены растут? Эксперты объясняют, что сейчас происходит с российской экономикой

25-05-2022, 22:39

Экономист Кричевский рассказал, что делать с пленными украинцами

25-05-2022, 10:34

Роскомнадзор по требованию прокуратуры заблокировал сайты еще четырех изданий

25-05-2022, 09:54

В Ингушетии состоялись похороны погибшего на Украине племянника замминистра обороны

23-05-2022, 15:24

Россия с космодрома Плесецк запустила «Союз» с военным спутником

19-05-2022, 11:59

Свердловский изготовитель полуфабрикатов сделал 429 кг чебуреков из 135 кг сырья

18-05-2022, 16:09

«Могут отлавливать даже на улице». Объявят ли в России мобилизацию?

18-05-2022, 14:39

Нижний Тагил вместо Петербурга признал Луганск городом-побратимом

17-05-2022, 16:24

Родственникам погибших на Украине военных в Липецкой области будут выплачивать по 10 тысяч рублей

17-05-2022, 14:24

Сатановский объяснил, почему Путин спокойно отреагировал на стремление Финляндии вступить в НАТО

16-05-2022, 18:24

NI выяснило, С-500 – это грозное оружие России против ракет из США или бумажный тигр

14-05-2022, 12:14

Белгородские власти опровергли информацию о вторжении ВСУ в приграничное село Середа

12-05-2022, 15:34

Siemens уходит из России из-за событий на Украине

12-05-2022, 12:39

The Telegraph: демонстрация военной мощи ВС России отправила Западу четкий сигнал

11-05-2022, 12:49

Комментировать

Комментарии для сайта Cackle

Возможно, Вам будет интересно

Чорабатыр заявил, что Турция диверсифицирует рынки в сфере туризма из-за спецоперации

Чорабатыр заявил, что Турция диверсифицирует рынки в сфере туризма из-за спецоперации

28-05-2022, 12:44

0

В этом году Турция планировала принять миллионы туристов из России и Украины, однако бурному потоку отдыхающих из этих...

Подробнее
Экономист Ордов предупредил, что РФ будет тяжело избежать технического дефолта

Экономист Ордов предупредил, что РФ будет тяжело избежать технического дефолта

27-05-2022, 13:44

0

Возможности РФ избежать технического дефолта после прекращения действия лицензии Минфина США зависят от желания...

Подробнее
Китай готовится повторить «Российский сценарий»

Китай готовится повторить «Российский сценарий»

27-05-2022, 12:34

0

В Китае рассматривают возможность повторения «российского сценария» уже касательно его международных резервов. Об этом...

Подробнее
Петербургский суд закрыл дело в отношении местного жителя, избившего и сбросившего с балкона свою сожительницу

Петербургский суд закрыл дело в отношении местного жителя, избившего и сбросившего с балкона свою сожительницу

27-05-2022, 19:09

0

Инцидент произошёл в сорок седьмом доме по Софийской набережной весной две тысячи двадцатого года. Находящийся под...

Подробнее
Сотрудники правоохранительных органов разыскали жительницу Ленинградской области, попавшую в ДТП на угнанном автомобиле

Сотрудники правоохранительных органов разыскали жительницу Ленинградской области, попавшую в ДТП на угнанном автомобиле

27-05-2022, 14:44

0

Накануне примерно в половине одиннадцатого утра в Тосненском районе Ленинградской области полицейскими была задержана...

Подробнее
На сотрудника Санкт-Петербургского госуниверситета завели уголовное дело после установки скрытой камеры в женском туалете

На сотрудника Санкт-Петербургского госуниверситета завели уголовное дело после установки скрытой камеры в женском туалете

27-05-2022, 16:54

0

Сотрудники правоохранительных органов возбудили уголовное дело в отношении сотрудника СПбГУ, обвиняемого в нарушении...

Подробнее

Новости партнеров

Новости партнеров

«Взгляд»: Кремль пригрозил ВСУ обнулением в случае угрозы России

«Взгляд»: Кремль пригрозил ВСУ обнулением в случае угрозы России

28-05-2022, 23:14

0

Сейчас Украина ожидает с Запада дальнобойные пусковые установки, с помощью которых сможет наносить ракетные удары по...

Подробнее
В спецоперации на Украине погиб 30-летний мастер спорта России по самбо из Канска

В спецоперации на Украине погиб 30-летний мастер спорта России по самбо из Канска

28-05-2022, 10:29

0

Еще один уроженец Красноярского края пал на поле боя во время выполнения Российской Федерацией специальной военной...

Подробнее
Бойцы «Спарты» из ДНР уничтожили опорный пункт ВСУ в Марьинке под Донецком

Бойцы «Спарты» из ДНР уничтожили опорный пункт ВСУ в Марьинке под Донецком

28-05-2022, 15:39

0

Под Донецком бойцы разведывательного батальона «Спарта» из ДНР уничтожили опорный пункт ВСУ. Об этом сообщает «Русская...

Подробнее
В Германии выступили за скорейшие поставки тяжелых вооружений Украине

В Германии выступили за скорейшие поставки тяжелых вооружений Украине

28-05-2022, 07:54

0

Глава комитета Бундестага по европейским делам Антон Хофрайтер озвучил мнение о том, что необходимо ускорить процесс...

Подробнее