CМИ рассказали о трудностях, с которыми столкнулась российская оборонная промышленность из-за новых санкций

Чорабатыр заявил, что Турция диверсифицирует рынки в сфере туризма из-за спецоперации
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Агентство РБК со ссылкой на представителей оборонного сектора страны и военных экспертов рассказало о трудностях, с которыми довелось столкнуться российскому ВПК.
Издание напоминает, что еще в первых числах марта вице-премьер Юрий Борисов говорил, что полностью оценить масштаб и глубину санкций, введенных против России за СВО на территории Украины, сложно предсказать. При этом он тогда заверил, что гособоронзаказ за 2021 год был выполнен на 98%.
И вот сейчас, на четвертом месяце спецоперации, оборонщики рассказали, что проблемы уже заметны. Главные сложности - импортозамещение электроники, двигателей для вертолетов и самолетов, комплектующих для танковых систем управления огнем. Не хватает также судовых дизельных моторов.
В Минпромторге заявили, что пока ни одно государство в мире не отказалось от применения иностранных технологий и компонентов. Поэтому разговоры о полном импортозамещении - только разговоры.
«Заявления о стопроцентном импортозамещении относятся к популистским», — прокомментировали в ведомстве.
Перед промышленностью не стоит задача импортозамещать все товары на 100%, подчеркнули журналистам в «Ростехе», поэтому ставка делается и на параллельный импорт.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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