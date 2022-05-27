В Подмосковье мать сообщила в полицию об уклоняющемся от службы в армии сыне

Жительница Одинцово (Московская область) обратилась в полицию и заявила о том, что ее 22-летний сын уклоняется от службы в армии. Зато, по ее мнению, он много времени уделяет компьютерным играм. Об инциденте со ссылкой на Telegram-канал «Осторожно, новости» проинформировала «Лента».

Женщина рассказала, что не разделяет увлечения своего сына, которые сводятся к видеоиграм. В частности, к Counter-Strike. В сферу интересов молодого человека также входят разнообразные геймерские гаджеты и фингерборд. Именно продажи последнего и позволяют парню зарабатывать на жизнь.

Мать, недовольная этим, в результате написала заявление на своего сына. В нем она сообщила, что тот уклоняется от службы в армии, и попросила полицейских воздействовать на него, приняв соответствующие меры.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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