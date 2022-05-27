Красная весна: В Саратовской области не хватает около 2 тысяч врачей

В Саратовской области не хватает около 2 тысяч врачей, сообщает ИА «Красная весна» со ссылкой на слова исполняющего обязанности губернатора Романа Басургина.

Дефицит медиков в регионе образовался не сегодня - проблема остается нерешенной уже несколько лет. Естественно, от этого страдают больше всего рядовые жители.

«В региональном здравоохранении не хватает порядка 2 тыс. специалистов, а это влияет на качество оказания медицинской помощи и, в конечном итоге, — на демографию», — сказал Бусаргин.

Остро стоит проблема с жильем. Многие врачи и медсестры сейчас вынуждены арендовать его.

Бусаргин рассказал, что в планах областного руководства строительство квартир для врачей и фельдшеров, трудоустроенных в больницах городов и районных центров.

Уже в августе, как ожидается, в самом Саратове будут сданы 200 квартир для медиков.

Врио губернатора отдал распоряжение главе Минздрава региона Олегу Костину подготовить списки сотрудников новой инфекционной больницы, которые и въедут в сданное жилье.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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