Красная весна: В Саратовской области не хватает около 2 тысяч врачей

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В Саратовской области не хватает около 2 тысяч врачей, сообщает ИА «Красная весна» со ссылкой на слова исполняющего обязанности губернатора Романа Басургина.
Дефицит медиков в регионе образовался не сегодня - проблема остается нерешенной уже несколько лет. Естественно, от этого страдают больше всего рядовые жители.
«В региональном здравоохранении не хватает порядка 2 тыс. специалистов, а это влияет на качество оказания медицинской помощи и, в конечном итоге, — на демографию», — сказал Бусаргин.
Остро стоит проблема с жильем. Многие врачи и медсестры сейчас вынуждены арендовать его.
Бусаргин рассказал, что в планах областного руководства строительство квартир для врачей и фельдшеров, трудоустроенных в больницах городов и районных центров.
Уже в августе, как ожидается, в самом Саратове будут сданы 200 квартир для медиков.
Врио губернатора отдал распоряжение главе Минздрава региона Олегу Костину подготовить списки сотрудников новой инфекционной больницы, которые и въедут в сданное жилье.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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