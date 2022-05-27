Красная весна: В Саратовской области не хватает около 2 тысяч врачей

Сегодня, 12:39

0

Image 16+
Красная весна: В Саратовской области не хватает около 2 тысяч врачей
Фото из открытых источников

В Саратовской области не хватает около 2 тысяч врачей, сообщает ИА «Красная весна» со ссылкой на слова исполняющего обязанности губернатора Романа Басургина.

Дефицит медиков в регионе образовался не сегодня - проблема остается нерешенной уже несколько лет. Естественно, от этого страдают больше всего рядовые жители.

«В региональном здравоохранении не хватает порядка 2 тыс. специалистов, а это влияет на качество оказания медицинской помощи и, в конечном итоге, — на демографию», — сказал Бусаргин.

Остро стоит проблема с жильем. Многие врачи и медсестры сейчас вынуждены арендовать его.

Бусаргин рассказал, что в планах областного руководства строительство квартир для врачей и фельдшеров, трудоустроенных в больницах городов и районных центров.

Уже в августе, как ожидается, в самом Саратове будут сданы 200 квартир для медиков. 

Врио губернатора отдал распоряжение главе Минздрава региона Олегу Костину подготовить списки сотрудников новой инфекционной больницы, которые и въедут в сданное жилье.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700

Не забудьте добавить «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в источники новостей
Добавить сайт «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в мои источники Яндекс.Новости
Добавить сайт «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в мои источники Google.News
Поделитесь новостью со своими друзьями!
Есть что сказать? Тогда вам сюда

Лента

В спецоперации на Украине погиб 30-летний мастер спорта России по самбо из Канска

Вчера, 10:29

Минобороны РФ не смогло взыскать ущерб с завода в Перми за уничтожение гаубиц

27-05-2022, 09:14

В Atlantic заявили, что целая военная эпоха пошла ко дну вместе с крейсером «Москва»

26-05-2022, 13:59

Почему цены растут? Эксперты объясняют, что сейчас происходит с российской экономикой

25-05-2022, 22:39

Экономист Кричевский рассказал, что делать с пленными украинцами

25-05-2022, 10:34

Роскомнадзор по требованию прокуратуры заблокировал сайты еще четырех изданий

25-05-2022, 09:54

В Ингушетии состоялись похороны погибшего на Украине племянника замминистра обороны

23-05-2022, 15:24

Россия с космодрома Плесецк запустила «Союз» с военным спутником

19-05-2022, 11:59

Свердловский изготовитель полуфабрикатов сделал 429 кг чебуреков из 135 кг сырья

18-05-2022, 16:09

«Могут отлавливать даже на улице». Объявят ли в России мобилизацию?

18-05-2022, 14:39

Нижний Тагил вместо Петербурга признал Луганск городом-побратимом

17-05-2022, 16:24

Родственникам погибших на Украине военных в Липецкой области будут выплачивать по 10 тысяч рублей

17-05-2022, 14:24

Сатановский объяснил, почему Путин спокойно отреагировал на стремление Финляндии вступить в НАТО

16-05-2022, 18:24

NI выяснило, С-500 – это грозное оружие России против ракет из США или бумажный тигр

14-05-2022, 12:14

Белгородские власти опровергли информацию о вторжении ВСУ в приграничное село Середа

12-05-2022, 15:34

Siemens уходит из России из-за событий на Украине

12-05-2022, 12:39

The Telegraph: демонстрация военной мощи ВС России отправила Западу четкий сигнал

11-05-2022, 12:49

Посещаемость ТЦ в РФ «просела» на 15% после закрытия иностранных магазинов

10-05-2022, 13:49

Жителям Белгорода объяснили громкие «хлопки» в небе утром 10 мая

10-05-2022, 13:09

«Сходим в Zara, H&M и Uniqlo»: из Екатеринбурга запускают шоп-туры по магазинам, которые закрылись в РФ

7-05-2022, 08:49

Комментировать

Комментарии для сайта Cackle

Возможно, Вам будет интересно

В Atlantic заявили, что целая военная эпоха пошла ко дну вместе с крейсером «Москва»

В Atlantic заявили, что целая военная эпоха пошла ко дну вместе с крейсером «Москва»

26-05-2022, 13:59

0

Вследствие СВО, осуществляемой Вооружёнными силами Российской Федерации на территории Украины, Соединённые Штаты...

Подробнее
Чорабатыр заявил, что Турция диверсифицирует рынки в сфере туризма из-за спецоперации

Чорабатыр заявил, что Турция диверсифицирует рынки в сфере туризма из-за спецоперации

Вчера, 12:44

0

В этом году Турция планировала принять миллионы туристов из России и Украины, однако бурному потоку отдыхающих из этих...

Подробнее
Набиуллина предупредила, что ближайшие кварталы будут непростыми для людей и для бизнеса

Набиуллина предупредила, что ближайшие кварталы будут непростыми для людей и для бизнеса

26-05-2022, 14:44

0

Время тактических решений в экономике РФ подходит к своему завершению, наступает пора выработки стратегических....

Подробнее
Кедми призвал премьер-министра Польши Моравецкого знать свое место

Кедми призвал премьер-министра Польши Моравецкого знать свое место

26-05-2022, 14:49

0

Военный эксперт Яков Кедми прокомментировал резкие слова премьер-министра Польши Матеуша Маровецкого в адрес русского...

Подробнее
Петербургский девятиклассник угнал каршеринговую иномарку, после чего попытался избежать знакомства с полицейскими

Петербургский девятиклассник угнал каршеринговую иномарку, после чего попытался избежать знакомства с полицейскими

26-05-2022, 13:39

0

Учащийся одной из школ-интернатов Северной столицы был задержан накануне на Петроградской стороне в начале восьмого...

Подробнее
Во Фрунзенском районе Санкт-Петербурга после отравления воспитанников детского сада одну из групп закрыли на карантин

Во Фрунзенском районе Санкт-Петербурга после отравления воспитанников детского сада одну из групп закрыли на карантин

26-05-2022, 16:34

0

После инцидента, произошедшего с воспитанниками сорок первого детского сада во Фрунзенском районе Северной столицы,...

Подробнее

Новости партнеров

Новости партнеров

Политолог Кочетков заявил о фронте, на котором Россия проигрывает Польше

Политолог Кочетков заявил о фронте, на котором Россия проигрывает Польше

26-05-2022, 12:29

0

О том, в каком направлении РФ следует усилить свои действия, чтобы помешать «паразитированию» польской стороны,...

Подробнее
Минобороны РФ не смогло взыскать ущерб с завода в Перми за уничтожение гаубиц

Минобороны РФ не смогло взыскать ущерб с завода в Перми за уничтожение гаубиц

27-05-2022, 09:14

0

Минобороны России не удалось взыскать ущерб с завода в Перми за уничтожение гаубиц «Гвоздика» вследствие аварии, в...

Подробнее
Шафран раскрыла выгоду спецоперации ВС РФ для россиян

Шафран раскрыла выгоду спецоперации ВС РФ для россиян

27-05-2022, 08:49

0

О том, какая выгода для россиян от «военной спецоперации», которую проводит Россия на территории Украины, рассказала...

Подробнее
NYT: между США, Европой и Украиной наметились разногласия

NYT: между США, Европой и Украиной наметились разногласия

27-05-2022, 10:14

0

У Украины, США и стран Европейского союза разное видение того, как должна закончиться специальная военная операция, и...

Подробнее