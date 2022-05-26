В спецоперации на Украине погиб 30-летний мастер спорта России по самбо из Канска

Еще один уроженец Красноярского края пал на поле боя во время выполнения Российской Федерацией специальной военной операции на территории Украины. Представитель Федерации самбо Красноярского края рассказал в своих официальных сетях о том, что 26 апреля, в ходе СВО на территории Донбасса погиб воспитанник школы самбо из красноярского города Канска, мастер спорта Российской Федерации по борьбе самбо Яблонский Илья Александрович. Об этом сообщил информационный онлайн портал Ngs24.ru.

Илья Яблонский, начиная ещё с раннего детства, профессионально занимался спортом, тренировался у Александра Ледже. В 2012 году парень получил звание мастера спорта по борьбе самбо. После окончания школы поступил в Канский педагогический колледж, позже ушел в армию.

После окончания срочной службы заключил контракт. Установить личность погибшего военнослужащего из Красноярского края удалось с помощью анализа ДНК. Погибшему молодому человеку было 30 лет. На родине у него остались жена и двое детей. Ранее местные СМИ сообщали о погибшем на Украине военнослужащем из Шарыповского района.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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