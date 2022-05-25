Минобороны РФ не смогло взыскать ущерб с завода в Перми за уничтожение гаубиц

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Минобороны России не удалось взыскать ущерб с завода в Перми за уничтожение гаубиц «Гвоздика» вследствие аварии, в которую попал железнодорожный состав. Об этом сообщила газета «Коммерсант-Прикамье».
По данным журналистов, Арбитражный суд Москвы отказал оборонному ведомству страны во взыскании с пермского предприятия ЗАО «Специальное конструкторское бюро» и ОАО «РЖД» суммы в размере 178,3 миллиона рублей в качестве компенсации за утерю шести гаубиц 2С1 «Гвоздика».
Артиллерийские орудия должны быть отремонтированы силами СКБ. Но в ноябре 2018 года железнодорожный состав, посредством которого транспортировалось оружие, сошел с рельсов. В результате гаубицы были повреждены настолько, что восстановлению уже не подлежали.
Суд счел, что промышленники не несут ответственность за доставку груза. Срок давности по иску к РЖД в 2019 году истек.
Газета со ссылкой на экспертов пишет, что теоретически ответственность за ущерб могут понести должностные лица непосредственно самого Минобороны.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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