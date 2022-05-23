В Atlantic заявили, что целая военная эпоха пошла ко дну вместе с крейсером «Москва»

Сегодня, 13:59

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В Atlantic заявили, что целая военная эпоха пошла ко дну вместе с крейсером «Москва»
Фото из открытых источников

Вследствие СВО, осуществляемой Вооружёнными силами Российской Федерации на территории Украины, Соединённые Штаты Америки вынуждены пересмотреть основы построения своей армии. Вместе с затоплением крейсера «Москва» ушла целая военная эпоха. Такой вывод сделали журналисты американского информационного издания The Atlantic, пишет ИноСМИ. 

Как известно, на ракетном крейсере «Москва» Черноморского флота Российской Федерации 14 апреля 2022 года сдетонировал боезапас. Такая ситуация сложилась на боевом судне, флагмане России, после пожара, который начался на борту военного корабля. Вследствие крупного взрыва боевое судно затонуло во время буксировки в условиях шторма. Всему экипажу корабля удалось эвакуироваться с тонущего флагмана. 

Обозреватель СМИ акцентирует внимание на том, что военно-промышленный комплекс Соединённых Штатов Америки намного отстаёт от Российской Федерации. По его мнению, нужно вкладывать деньги в развитие новых технологий, чтобы создать «армию завтрашнего дня». Ранее СМИ сообщали о том, что разведывательный самолет Военно-воздушных сил США Boeing P8 Poseidon 13 апреля патрулировал Черное море. Он следил за крейсером «Москва» за несколько часов до ЧП, заявили в The Times.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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