Экономист Кричевский рассказал, что делать с пленными украинцами

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Главный научный сотрудник Института экономики РАН Никита Кричевский на своей странице в социальной сети высказался о том, как России следует поступить со украинскими солдатами, сдавшимися или захваченными в плен в ходе специальной военной операции. На его предложение обратило внимание издание «Свободная пресса».
Профессор предложил использовать пленных как рабочую силу. И даже назвал регионы России, куда, по его мнению, стоит отправить украинцев. При этом он полностью отверг идею задействовать их при восстановлении разрушенных украинских городов из-за возможности побега.
«Их нужно как можно быстрее судить и отправлять на стройки в Сибири и на Дальнем Востоке. Вариант с использованием при восстановлении разрушенных городов не подходит — сбегут. Что до Зауралья, то сбежать они могут, но границу перейти — навряд ли, поскольку она закрыта», — цитирует издание сообщение Никиты Кричевского.
Напомним, специальная военная операция на территории Украины, в ходе которой российской стороне удается пленить украинских военных, продолжается уже три месяца.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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