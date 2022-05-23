Роскомнадзор по требованию прокуратуры заблокировал сайты еще четырех изданий. Об этом сообщает «Фонтанка» , ссылаясь на сервис регулятора по проверке блокировок страниц и ресурсов в РФ.

В списке - ресурсы «Интерфакс-Украина», «Вот так», «Сухуми.инфо» и Telegraf.by. Кроме того, Роскомнадзор ограничил доступ к сайту «Львовский портал».

Свои действия регулятор обосновал поступившими в апреле (6 и 29 числа) и 19 мая требованиями Генеральной прокуратуры страны.

Ранее замруководителя Роскомнадзора Вадим Субботин информировал о том, что с 24 февраля сего года регулятором были выявлены порядка 400 сайтов, на страницах которых размещалась недостоверная информация о событиях в ходе специальной военной операции России на территории Украины.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700