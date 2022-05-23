RusVesna: в Днепропетровской области прогремели взрывы
24 мая в Днепропетровской области прогремели взрывы. По некоторым данным, ВС РФ нанесли удары по военному объекту в...Подробнее
Роскомнадзор по требованию прокуратуры заблокировал сайты еще четырех изданий. Об этом сообщает «Фонтанка», ссылаясь на сервис регулятора по проверке блокировок страниц и ресурсов в РФ.
В списке - ресурсы «Интерфакс-Украина», «Вот так», «Сухуми.инфо» и Telegraf.by. Кроме того, Роскомнадзор ограничил доступ к сайту «Львовский портал».
Свои действия регулятор обосновал поступившими в апреле (6 и 29 числа) и 19 мая требованиями Генеральной прокуратуры страны.
Ранее замруководителя Роскомнадзора Вадим Субботин информировал о том, что с 24 февраля сего года регулятором были выявлены порядка 400 сайтов, на страницах которых размещалась недостоверная информация о событиях в ходе специальной военной операции России на территории Украины.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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24 мая в Днепропетровской области прогремели взрывы. По некоторым данным, ВС РФ нанесли удары по военному объекту в...Подробнее
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