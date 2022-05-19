В Ингушетии состоялись похороны погибшего на Украине племянника замминистра обороны

Сегодня, 15:24

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В Ингушетии состоялись похороны погибшего на Украине племянника замминистра обороны
Фото из открытых источников

В Ингушетии прошли похороны капитана Адама Хамхоева. Командир десантно-штурмовой роты, который погиб в ходе специальной военной операции в Украине, приходился племянником заместителю министра обороны России, передает газета «Ингушетия».

Адам Хамхоев погиб в Украине в ночь с 20 на 21 мая. Траурную церемонию посетил его дядя - замминистра обороны России Юнус-Бек Евкуров. Слова соболезнования родственникам погибшего капитана также приезжали выразить спикер Народного собрания республики Магомет Тумгоев, первый заместитель главы правительства Магомед Евлоев, депутаты и представители администрации.

Адам Хамхоев являлся выпускником Рязанского высшего командного училища ВДВ, военную службу нес в городе Ульяновск.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700

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