Свердловский изготовитель полуфабрикатов сделал 429 кг чебуреков из 135 кг сырья

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Производитель полуфабрикатов из Свердловской области, как следует из документов, на которые ссылается региональное управление Россельхознадзора, изготовил, без малого, 430 кг чебуреков с мясом из 135 кг сырья.
«Из сырья „чебуреки с мясом замороженные“ со сроками годности до 16, 3 и 1 июня 2022 года была изготовлена готовая продукция — „чебуреки с мясной начинкой“ жареные сроком годности до 20 июня, — информирует пресс-служба данного ведомства. — Установлено несоответствие баланса сырья и готовой продукции. Из исходного сырья объемом 135,2 кг была произведена продукция объемом 429,2 кг».
Готовая продукция была предназначена для продажи в торговых точках трех районов региона - Ирбитского, Артемовского и Слободо-Туринского.
Пока не удалось выяснить, за счет чего же произошло ее увеличение почти в четыре (!) раза, передает «Ура.ру».
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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