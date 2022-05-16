Свердловский изготовитель полуфабрикатов сделал 429 кг чебуреков из 135 кг сырья

Сегодня, 16:09

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Свердловский изготовитель полуфабрикатов сделал 429 кг чебуреков из 135 кг сырья
Фото из открытых источников

Производитель полуфабрикатов из Свердловской области, как следует из документов, на которые ссылается региональное управление Россельхознадзора, изготовил, без малого, 430 кг чебуреков с мясом из 135 кг сырья.

«Из сырья „чебуреки с мясом замороженные“ со сроками годности до 16, 3 и 1 июня 2022 года была изготовлена готовая продукция — „чебуреки с мясной начинкой“ жареные сроком годности до 20 июня, — информирует пресс-служба данного ведомства. — Установлено несоответствие баланса сырья и готовой продукции. Из исходного сырья объемом 135,2 кг была произведена продукция объемом 429,2 кг».

Готовая продукция была предназначена для продажи в торговых точках трех районов региона - Ирбитского, Артемовского и Слободо-Туринского.

Пока не удалось выяснить, за счет чего же произошло ее увеличение почти в четыре (!) раза, передает «Ура.ру».

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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