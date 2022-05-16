«Могут отлавливать даже на улице». Объявят ли в России мобилизацию?

В России снова заговорили о возможной мобилизации. Особенно это стало актуально после обстрелов населенных пунктов Курской и Белгородской областей со стороны Украины. Согласно закону, в случае нападении иностранных армий в России могут ввести военное положение, после чего объявят мобилизацию.

Однако пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков опроверг сообщения иностранных СМИ о мобилизации. Предпосылок для этого нет, считает полковник в отставке Михаил Тимошенко. Он пояснил, что если введут мобилизацию, то тех, кто после получения повестки не явится в военкоматы, могут отлавливать даже на улице. Но есть ограниченный призыв на отдельные возраста и специальности. Тем, кто уклоняются от призыва в условиях военного положения, может грозить не только штраф. Укрывающихся признают дезертирами, и для них предусмотрена уголовная ответственность.

В свою очередь, полковник запаса и военный обозреватель Михаил Ходаренок в эфире «России-1» заявил, что посылать людей, оснащенных оружием вчерашнего дня, будет неправильно. Российской армии придется восполнять потери в технике и оружии. В этой связи он заявил, что первый истребительный авиационный полк по мобилизации Россия получит только к Новому году. Сейчас в стране нет ни резерва, ни пилотов, ни летного состава, ни самолетов, подчеркнул Ходаренок. Это указывает на то, что мобилизация мало что дает. А первые новые корабли, строительство которых будет заложено сегодня, появятся только через два года.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700