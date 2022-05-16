«Могут отлавливать даже на улице». Объявят ли в России мобилизацию?

Сегодня, 14:39

0

Image 16+
«Могут отлавливать даже на улице». Объявят ли в России мобилизацию?
Фото из открытых источников

В России снова заговорили о возможной мобилизации. Особенно это стало актуально после обстрелов населенных пунктов Курской и Белгородской областей со стороны Украины. Согласно закону, в случае нападении иностранных армий в России могут ввести военное положение, после чего объявят мобилизацию. 

Однако пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков опроверг сообщения иностранных СМИ о мобилизации. Предпосылок для этого нет, считает полковник в отставке Михаил Тимошенко. Он пояснил, что если введут мобилизацию, то тех, кто после получения повестки не явится в военкоматы, могут отлавливать даже на улице. Но есть ограниченный призыв на отдельные возраста и специальности. Тем, кто уклоняются от призыва в условиях военного положения, может грозить не только штраф. Укрывающихся признают дезертирами, и для них предусмотрена уголовная ответственность. 

В свою очередь, полковник запаса и военный обозреватель Михаил Ходаренок в эфире «России-1» заявил, что посылать людей, оснащенных оружием вчерашнего дня,  будет неправильно. Российской армии придется восполнять потери в технике и оружии. В этой связи он заявил, что первый истребительный авиационный полк по мобилизации Россия получит только к Новому году. Сейчас в стране  нет ни резерва, ни пилотов, ни летного состава, ни самолетов, подчеркнул Ходаренок. Это указывает на то, что мобилизация мало что дает. А первые новые корабли, строительство которых будет заложено  сегодня, появятся  только через два года.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700

Не забудьте добавить «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в источники новостей
Добавить сайт «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в мои источники Яндекс.Новости
Добавить сайт «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в мои источники Google.News
Поделитесь новостью со своими друзьями!
Есть что сказать? Тогда вам сюда

Лента

«Могут отлавливать даже на улице». Объявят ли в России мобилизацию?

Сегодня, 14:39

Нижний Тагил вместо Петербурга признал Луганск городом-побратимом

Вчера, 16:24

Родственникам погибших на Украине военных в Липецкой области будут выплачивать по 10 тысяч рублей

Вчера, 14:24

Сатановский объяснил, почему Путин спокойно отреагировал на стремление Финляндии вступить в НАТО

16-05-2022, 18:24

NI выяснило, С-500 – это грозное оружие России против ракет из США или бумажный тигр

14-05-2022, 12:14

Белгородские власти опровергли информацию о вторжении ВСУ в приграничное село Середа

12-05-2022, 15:34

Siemens уходит из России из-за событий на Украине

12-05-2022, 12:39

The Telegraph: демонстрация военной мощи ВС России отправила Западу четкий сигнал

11-05-2022, 12:49

Посещаемость ТЦ в РФ «просела» на 15% после закрытия иностранных магазинов

10-05-2022, 13:49

Жителям Белгорода объяснили громкие «хлопки» в небе утром 10 мая

10-05-2022, 13:09

«Сходим в Zara, H&M и Uniqlo»: из Екатеринбурга запускают шоп-туры по магазинам, которые закрылись в РФ

7-05-2022, 08:49

На Украине погиб отец двоих детей из Пермского края

5-05-2022, 09:29

В Чебаркуле с могилы погибшего в ходе спецоперации на Украине военного дважды унесли искусственные цветы

4-05-2022, 10:09

В Украине погиб 23-летний разведчик-снайпер из Волгоградской области Сергиенко

3-05-2022, 08:39

The Times: Россия готовится ввести свой военный контингент в Молдавию

2-05-2022, 11:19

Эксперты рассказали о том, какие продукты подешевеют после майских праздников

1-05-2022, 18:49

Россиянам выплатят по 5 тыс. рублей в мае. Дополнительные деньги смогут получить практически все

1-05-2022, 15:54

Сатановский: Чубайс открыто заявлял о ненависти к России

1-05-2022, 12:14

Военнослужащий из Красноярска не может получить звание Героя России

29-04-2022, 14:09

26-летнего жителя Омска оштрафовали на 50 тыс. рублей за дискредитацию ВС РФ

29-04-2022, 10:29

Комментировать

Комментарии для сайта Cackle

Возможно, Вам будет интересно

Forbes: нападение на территорию России обернется катастрофой для ВС Украины

Forbes: нападение на территорию России обернется катастрофой для ВС Украины

Вчера, 11:24

0

Военный эксперт из США Майкл Пек заявил о том, что Украина совершит огромную ошибку, если нападет на территорию России....

Подробнее
Госпитализация военных с «Азова», зачистка в Одессе от диверсантов: главные события на Украине на 17 мая

Госпитализация военных с «Азова», зачистка в Одессе от диверсантов: главные события на Украине на 17 мая

Вчера, 13:34

0

О главных событиях, связанных с «военной спецоперацией» РФ на территории Украины, произошедшей 17 мая, пишет...

Подробнее
Полковник 98-й дивизии ВДВ Смирнов погиб на Украине

Полковник 98-й дивизии ВДВ Смирнов погиб на Украине

16-05-2022, 11:39

0

На территории Украины, где уже более двух с половиной месяцев продолжается «специальная военная операция» России,...

Подробнее
В США назвали сроки перемирия между Москвой и Киевом

В США назвали сроки перемирия между Москвой и Киевом

15-05-2022, 17:54

0

Журнал The National Interest опубликовал материал, посвященный конфликту в Украине и взаимоотношениям Москвы и Киева....

Подробнее
Нижний Тагил вместо Петербурга признал Луганск городом-побратимом

Нижний Тагил вместо Петербурга признал Луганск городом-побратимом

Вчера, 16:24

0

Нижний Тагил и Луганск получили статус городов-побратимов. Соответствующее соглашение было подписано во вторник, 17...

Подробнее
«Israel Hayom»: российская подводная лодка выпустила ракеты по израильскому истребителю

«Israel Hayom»: российская подводная лодка выпустила ракеты по израильскому истребителю

Сегодня, 09:44

0

Подводная лодка в Средиземном море атаковала истребитель ВВС Израиля. У побережья Сирии произошел этот инцидент, и он...

Подробнее

Новости партнеров

Новости партнеров

Адмирал Ставридис призывает россиян лечь в землю Финляндии, как их предки в 1939 году

Адмирал Ставридис призывает россиян лечь в землю Финляндии, как их предки в 1939 году

Вчера, 15:14

0

Адмирал из Финляндии Джеймс Ставридис выступил с приглашением к гражданам Российской Федерации, чтобы они...

Подробнее
25-летний офицер из Пензы погиб на территории Украины

25-летний офицер из Пензы погиб на территории Украины

15-05-2022, 16:49

0

Молодой житель Пензы погиб в Украине во время спецоперации. Информация о смерти 25-летнего Никиты Царапкина появилась в...

Подробнее
Сатановский объяснил, почему Путин спокойно отреагировал на стремление Финляндии вступить в НАТО

Сатановский объяснил, почему Путин спокойно отреагировал на стремление Финляндии вступить в НАТО

16-05-2022, 18:24

0

Известный российский политолог и востоковед Евгений Сатановский рассказал о том, почему президент Российской Федерации...

Подробнее
Сивков пояснил, почему власти в США паникуют из-за «Сарматов»

Сивков пояснил, почему власти в США паникуют из-за «Сарматов»

16-05-2022, 15:24

0

Анатолий Антонов, посол РФ в Соединённых Штатах Америки, рассказал о том, что США планируют серьёзно добиваться...

Подробнее