Родственникам погибших на Украине военных в Липецкой области будут выплачивать по 10 тысяч рублей

Ракета на видео уничтожила колонну бойцов армии ВСУ после 7 часов с начала СВО
Видео попадания ракеты по колонне ВСУ появилось в Сети. Оно было записано на 7-м часу «военной спецоперации», которую...Подробнее
Власти Липецкой области решили выплачивать родственникам погибших на Украине военных по 10 тысяч рублей. Об инициативе стало известно на заседании комитета по социальным вопросам областного Совета депутатов со слов спикера регионального парламента Дмитрия Аверова.
«Недавно мы разговаривали с главой администрации Липецкой области Игорем Артамоновым. Он предложил фракции «Единой России» выйти с законодательной инициативой об индексации выплат к пенсии по потери кормильца до 10 тысяч рублей», - приводит его слова издание «ЛипецкМедиа».
Уточняется, что данной выплатой ранее были охвачены дети, вдовы и родители военных, которые погибли в Чечне, Афганистане либо в ходе других военных конфликтов. Теперь же в регионе правом получения данной выплаты решено наделить родственников военнослужащих, жизнь которых оборвалась в Украине.
Спецоперация на территории Украины длится с 24 февраля.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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