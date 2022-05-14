Сатановский объяснил, почему Путин спокойно отреагировал на стремление Финляндии вступить в НАТО

Сегодня, 18:24

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Сатановский объяснил, почему Путин спокойно отреагировал на стремление Финляндии вступить в НАТО
Фото из открытых источников

Известный российский политолог и востоковед Евгений Сатановский рассказал о том, почему президент Российской Федерации Владимир Путин очень спокойно и невозмутимо отреагировал на стремление Финляндии вступить в структуру военного блока НАТО. 

«Если мы на грани ядерной войны — а мы на данный момент действительно на грани ядерной войны с Соединёнными Штатами Америки, — то почему мы тогда должны беспокоиться за каких-то мелких Финляндию и Швецию? На мой взгляд, слишком невозмутимая реакция Путина на разговор с финским президентом была основана именно на таких понятиях», — считает Сатановский. «Теперь Путину уже незачем больше никого успокаивать, убеждать, просить, предъявлять какие-то аргументы. Всем все предъявлено. Дальше каждый сам кузнечик своего счастья». 

Ранее СМИ сообщали о том, что власти Финляндии приняли официальное решение о вступлении в военный блок НАТО. С этим заявлением выступило правительство страны. О планах Финляндии и Швеции объявить о вступлении в военный блок НАТО стало известно 12 мая. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что если Финляндия решит подать заявку на членство в Североатлантическом альянсе, она будет тепло принята в эту организацию.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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