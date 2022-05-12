NI выяснило, С-500 – это грозное оружие России против ракет из США или бумажный тигр

Сегодня, 12:14

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NI выяснило, С-500 – это грозное оружие России против ракет из США или бумажный тигр
Фото из открытых источников

Новейший комплекс ЗРК большой дальности С-500 «Триумфатор» был разработан российскими специалистами специально для борьбы с самолетами НАТО, вооруженными крылатыми и баллистическими ракетами. Обозреватели The National Interest попытались разобраться, так ли на самом деле страшен для Запада С-500. Об этом сообщает ИноСМИ.

Угроза с воздуха со стороны НАТО помогла созданию таких зенитно-ракетных комплексов большой дальности, как С-300 и С-400. Но наиболее совершенным стал С-500 «Триумфатор», который должен стать своего рода куполом, оберегающим Россию от возможного применения Западом крылатых и баллистических ракет. Он должен был поступить на вооружение еще в 2017 году, имея при этом мощные технические характеристики.

Так, заявлено, что вертикально в высоту С-500 имеет дальность до 200 км, что позволяет уничтожать межконтинентальные баллистические ракеты и низковысотные спутники. Горизонтальная дальность - до 600 км (для сравнения - у С-400 она «всего» 400 км). По словам командующего ВВС РФ генерал-полковника Виктора Бондарева, комплексу по силам одновременно обстреливать порядка 10 целей, используя в своих противоракетах кинетическую энергию, наподобие американской системы THAAD.

Правда, соответствуют ли действительности заявленные разработчиками характеристики С-500, еще не известно - испытания его только начались.

«Но пока не будут известны данные об испытаниях, мы не сможем уверенно утверждать, что С-500 столь же хороша, как о ней говорят... Есть веские основания считать, что в ближайшие годы комплекс не сможет действовать в полную силу на пределе заявленных характеристик», - подчеркнул автор статьи Себастьен Роблин, имеющий степень магистра Джорджтаунского университета в области разрешения конфликтов.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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