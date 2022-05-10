Белгородские власти опровергли информацию о вторжении ВСУ в приграничное село Середа

Власти Белгородской области поспешили опровергнуть появившуюся в сети информацию о том, что якобы в приграничное село Середа уже вошли украинские военнослужащие и установили контроль над ним. Утверждается, что это фейк и действительности он совершенно не соответствует.

«На самом деле село Середа находится практически на границе с Украиной, но ни о каком вторжении украинских военных и речи не идет. Это подтвердил глава Шебекинского городского округа Владимир Жданов, который ежедневно объезжает приграничные территории и общается с местными жителями», - цитирует ТАСС сообщение белгородских властей.

С самого утра в четверг в Сети начала распространяться весть о том, что село Середа уже под контролем украинских войск. Утверждалось, что подразделения ВСУ расположились на территории начальной школы № 2.

Но, как пишет ресурс «Бел ру», в этом населенном пункте только одна начальная школа - и это детский сад, что еще раз подчеркивает тот факт, что информация о захвате неправдивая.

А тем временем политолог Сергей Станкевич предупредил о том, что в свете последних событий, когда формируется мощная антироссийская коалиция из числа 40 стран, война для крупных российских городов вскоре может стать реальностью.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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