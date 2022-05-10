Siemens уходит из России из-за событий на Украине

Сегодня, 12:39

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Siemens уходит из России из-за событий на Украине
Фото из открытых источников

Всемирно известный производитель техники и электроники Siemens объявил о том, что начинает сворачивать свою производственную деятельность в России. После этого компания намерена полностью покинуть российский рынок. Об этом идет речь в сообщении, обнародованном на официальном сайте Siemens.

«Компания начала процедуру сворачивания своей производственной деятельности», — уведомляет производитель техники.

Процесс выхода из России будет упорядоченным. В компании, которая говорит стране «прощай» из-за событий на Украине, пообещали по мере возможности поддерживать своих российских сотрудников. На Siemens в РФ работали порядка 3 тысяч работников, напоминает ТАСС.

«В то же время мы оказываем гуманитарную помощь нашим коллегам и народу Украины и поддерживаем призывы мирового сообщества к миру», — приводятся в заявлении компании слова главы Siemens.

Компания являлась одной из немногих, которые не прекращали работу в стране даже во времена «холодной войны». Но в 2022 году все изменилось.

Напомним, что данная компания известна не только мобильными телефонами и другой электроникой. Для России она, в первую очередь, была одним из ключевых поставщиков энергооборудования. О прекращении поставок в страну из-за развернутой «спецоперации» компания объявила в первых числах марта нынешнего года.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700

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