Siemens уходит из России из-за событий на Украине

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Всемирно известный производитель техники и электроники Siemens объявил о том, что начинает сворачивать свою производственную деятельность в России. После этого компания намерена полностью покинуть российский рынок. Об этом идет речь в сообщении, обнародованном на официальном сайте Siemens.
«Компания начала процедуру сворачивания своей производственной деятельности», — уведомляет производитель техники.
Процесс выхода из России будет упорядоченным. В компании, которая говорит стране «прощай» из-за событий на Украине, пообещали по мере возможности поддерживать своих российских сотрудников. На Siemens в РФ работали порядка 3 тысяч работников, напоминает ТАСС.
«В то же время мы оказываем гуманитарную помощь нашим коллегам и народу Украины и поддерживаем призывы мирового сообщества к миру», — приводятся в заявлении компании слова главы Siemens.
Компания являлась одной из немногих, которые не прекращали работу в стране даже во времена «холодной войны». Но в 2022 году все изменилось.
Напомним, что данная компания известна не только мобильными телефонами и другой электроникой. Для России она, в первую очередь, была одним из ключевых поставщиков энергооборудования. О прекращении поставок в страну из-за развернутой «спецоперации» компания объявила в первых числах марта нынешнего года.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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