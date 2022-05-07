The Telegraph: демонстрация военной мощи ВС России отправила Западу четкий сигнал

Сегодня, 12:49

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The Telegraph: демонстрация военной мощи ВС России отправила Западу четкий сигнал
Фото из открытых источников

Россия послала четкий сигнал Западу, продемонстрировав свою военную мощь. Об этом пишет The Telegraph в статье, посвященной Параду Победы, который состоялся 9 мая в Москве. Пересказ статьи на русском языке опубликовало издание ИноСМИ.

В публикации отмечается, что ВС РФ вывели на Красную площадь много техники. Она выглядела «красивой и блестящей», хотя многое из того, что проехало по Красной площади, уже устарело.

Автор считает, что многие образцы российской военной техники являются не такими грозными, как президент России Владимир Путин хочет показать Западу. Тем не менее, Россия обладает вооружением, аналогов которого в мире нет.

Свою военную мощь РФ показала в ходе «военной спецоперации» на территории Украины, которая длится с 24 февраля. Российские военные продолжают наносить ракетные удары по территории Украины, в том числе и гиперзвуковыми ракетами.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700

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