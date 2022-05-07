Жителям Белгорода объяснили громкие «хлопки» в небе утром 10 мая

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Утром 10 мая жители Белгорода и пригородных населенных пунктов вновь проснулись под звуки громких «хлопков» в небе. С вопросами они обратились на принадлежащую губернатору Вячеславу Гладкову страницу в социальной сети.
На сообщения отреагировал региональный оперативный штаб.
«Громкий звук был связан с работой Воздушно-космических сил РФ», - оставил он комментарий.
В сообщении также сказано, что безопасности проживающих в Белгородской области граждан сейчас «ничего не угрожает».
Напомним, «хлопки» в небе для жителей данного региона и других областей, граничащих с Украиной, уже стали обыденностью. В последний раз на Белгородщине о звуках, похожих на взрывы, сообщали 7 мая.
Спецоперация России на Украине продолжается уже третий месяц.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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