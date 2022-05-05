«Сходим в Zara, H&M и Uniqlo»: из Екатеринбурга запускают шоп-туры по магазинам, которые закрылись в РФ

Сегодня, 08:49

0

Image 16+
«Сходим в Zara, H&M и Uniqlo»: из Екатеринбурга запускают шоп-туры по магазинам, которые закрылись в РФ
Фото из открытых источников

В Екатеринбурге начали продавать шоп-туры  по магазинам брендов, которые покинули российский рынок.

Для желающих снова оказаться в магазинах любимых брендов предлагают отправиться в Казахстан, пишет e1.ru. Стилисты создали группу «ВКонтакте», в которой собирают желающих отправиться в шоп-тур. Цена такой поездки сейчас составляет 25 тыс. рублей. Оплатив ее стоимость, можно будет на автобусе совершить путешествие в торговые центры Нур-Султана.

«Поездка планируется в начале июня. Мы уже собрали основную группу, но места еще есть. Мы приедем, заселимся, погуляем по городу. А следующий день полностью посвятим шопингу. В Казахстане все открыто. Поэтому мы сходим в Zara, H&M и Uniqlo. Моя коллега была там в конце апреля и говорит, что цены там доспецоперационные», - рассказывают организаторы тура.

Тем, кто решится на эту поездку, рекомендуют брать наличные деньги, которые можно будет обменять на тенге в Казахстане.

Поездка будет носить и познавательный характер, поскольку организаторы обещают по дороге рассказывать о новинках брендов, ушедших из России, а также обещают дать советы по составлению гардероба.

Отметим, после того как РФ 24 февраля начала «военную спецоперацию» на территории Украины, с российского рынка ушли многие западные бренды. В России уже не продаются официально одежда и товары от Zara, Mango, H&M, Bershka, Uniqlo.

Покинули Россию и многие другие компании, которые работали в ресторанном бизнесе, производители электроники и бытовой техники. Правительство обещает, что вскоре их место займут отечественные производители. Некоторые политики предлагают навсегда закрыть российский рынок для тех, кто ушел из России из-за «военной спецоперации».

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700

Не забудьте добавить «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в источники новостей
Добавить сайт «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в мои источники Яндекс.Новости
Добавить сайт «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в мои источники Google.News
Поделитесь новостью со своими друзьями!
Есть что сказать? Тогда вам сюда

Лента

«Сходим в Zara, H&M и Uniqlo»: из Екатеринбурга запускают шоп-туры по магазинам, которые закрылись в РФ

Сегодня, 08:49

На Украине погиб отец двоих детей из Пермского края

5-05-2022, 09:29

В Чебаркуле с могилы погибшего в ходе спецоперации на Украине военного дважды унесли искусственные цветы

4-05-2022, 10:09

В Украине погиб 23-летний разведчик-снайпер из Волгоградской области Сергиенко

3-05-2022, 08:39

The Times: Россия готовится ввести свой военный контингент в Молдавию

2-05-2022, 11:19

Эксперты рассказали о том, какие продукты подешевеют после майских праздников

1-05-2022, 18:49

Россиянам выплатят по 5 тыс. рублей в мае. Дополнительные деньги смогут получить практически все

1-05-2022, 15:54

Сатановский: Чубайс открыто заявлял о ненависти к России

1-05-2022, 12:14

Военнослужащий из Красноярска не может получить звание Героя России

29-04-2022, 14:09

26-летнего жителя Омска оштрафовали на 50 тыс. рублей за дискредитацию ВС РФ

29-04-2022, 10:29

Жительнице Красноярска отменили штраф по статье о дискредитации ВС РФ

28-04-2022, 15:04

На Украине погиб 19-летний танкист из Екатеринбурга Егор Старицын

27-04-2022, 15:34

В Белгородской области прощаются с погибшим на спецоперации военнослужащим

27-04-2022, 12:39

РВ: взрывы, работа ПВО и загоревшийся склад боеприпасов – неспокойная ночь в регионах РФ

27-04-2022, 10:29

Жителей Екатеринбурга разделил спор о Z-баннере на вузе: «Отчислить их!» vs «Молодцы, девчонки».

27-04-2022, 09:04

Панин назвал спектаклем сюжет с задержанием лиц, готовящих покушение на Соловьева

26-04-2022, 14:59

МО России дало комментарий о трагедии на ракетном крейсере «Москва»

23-04-2022, 09:24

В Крыму школьного учителя уволили за возмущение буквой Z на одежде ученицы

22-04-2022, 07:54

В Белгородской области из-за спецоперации не будут работать пляжи рядом с границей

20-04-2022, 15:19

Похороны в РФ с конца февраля подорожали на 30%

20-04-2022, 12:34

Комментировать

Комментарии для сайта Cackle

Возможно, Вам будет интересно

Сотрудники МЧС спасли мужчину во время пожара в Петродворцовом районе Санкт-Петербурга

Сотрудники МЧС спасли мужчину во время пожара в Петродворцовом районе Санкт-Петербурга

4-05-2022, 19:34

0

На тушение пожара, вспыхнувшего сегодня в одной из квартир дома номер шесть по Вокзальной улице, выехали полтора...

Подробнее
На Украине погиб отец двоих детей из Пермского края

На Украине погиб отец двоих детей из Пермского края

5-05-2022, 09:29

0

На Украине при проведении спецоперации погиб контрактник, уроженец села Буб Пермского края Артем Порошин. Глава...

Подробнее
Эксперт Радченко рассказала, почему граждане в РФ перестали брать жилье в ипотеку

Эксперт Радченко рассказала, почему граждане в РФ перестали брать жилье в ипотеку

5-05-2022, 13:19

0

Многие застройщики в последнее время принялись нарекать на существенное снижение спроса на жилье. Подстегнуть желание...

Подробнее
Петербуржец, обвинённый в похищении породистого пса, оказался его спасителем

Петербуржец, обвинённый в похищении породистого пса, оказался его спасителем

5-05-2022, 08:04

0

Сегодня стали известны детали «похищения» собаки, из-за которого накануне в Санкт-Петербурге был объявлен план...

Подробнее
Граждане РФ начали экономить на отпусках

Граждане РФ начали экономить на отпусках

5-05-2022, 10:59

0

Граждане РФ начали экономить деньги и стали отказывать себе в поездках в отпуск и посещениях кафе. Это следует из...

Подробнее
С российского рынка может полностью уйти Coca-Cola

С российского рынка может полностью уйти Coca-Cola

5-05-2022, 11:29

0

Компания Coca-Cola, являющаяся крупнейшим в мире производителем безалкогольных напитков, подумывает над тем, чтобы...

Подробнее

Новости партнеров

Новости партнеров

Смольный отвечает «отписками» на жалобы жителей Петербурга

Смольный отвечает «отписками» на жалобы жителей Петербурга

4-05-2022, 16:56

0

Власти Петербурга отвечают на жалобы горожан «отписками». Соответствующим мнением поделилась жительница Северной...

Подробнее
Шугалея поблагодарили за "тыканье" в грязь носом чиновников

Шугалея поблагодарили за "тыканье" в грязь носом чиновников

5-05-2022, 16:15

0

Для отставки Александра Беглова с поста губернатора Петербурга накопилось очень много объективных причин. Такое мнение...

Подробнее
Производитель кофе Paulig продал свой завод в РФ

Производитель кофе Paulig продал свой завод в РФ

5-05-2022, 16:44

0

Анонсировавший ранее свой уход из России финский производитель кофе Paulig продал принадлежащий ему завод по обжарке...

Подробнее
NYT сообщила о передаче США Украине разведданных для уничтожения российских офицеров

NYT сообщила о передаче США Украине разведданных для уничтожения российских офицеров

5-05-2022, 08:59

0

США предоставили Вооруженным силам Украины разведывательные данные, которые помогли в ликвидации высокопоставленных...

Подробнее