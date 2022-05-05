«Сходим в Zara, H&M и Uniqlo»: из Екатеринбурга запускают шоп-туры по магазинам, которые закрылись в РФ

В Екатеринбурге начали продавать шоп-туры по магазинам брендов, которые покинули российский рынок.

Для желающих снова оказаться в магазинах любимых брендов предлагают отправиться в Казахстан, пишет e1.ru. Стилисты создали группу «ВКонтакте», в которой собирают желающих отправиться в шоп-тур. Цена такой поездки сейчас составляет 25 тыс. рублей. Оплатив ее стоимость, можно будет на автобусе совершить путешествие в торговые центры Нур-Султана.

«Поездка планируется в начале июня. Мы уже собрали основную группу, но места еще есть. Мы приедем, заселимся, погуляем по городу. А следующий день полностью посвятим шопингу. В Казахстане все открыто. Поэтому мы сходим в Zara, H&M и Uniqlo. Моя коллега была там в конце апреля и говорит, что цены там доспецоперационные», - рассказывают организаторы тура.

Тем, кто решится на эту поездку, рекомендуют брать наличные деньги, которые можно будет обменять на тенге в Казахстане.

Поездка будет носить и познавательный характер, поскольку организаторы обещают по дороге рассказывать о новинках брендов, ушедших из России, а также обещают дать советы по составлению гардероба.

Отметим, после того как РФ 24 февраля начала «военную спецоперацию» на территории Украины, с российского рынка ушли многие западные бренды. В России уже не продаются официально одежда и товары от Zara, Mango, H&M, Bershka, Uniqlo.

Покинули Россию и многие другие компании, которые работали в ресторанном бизнесе, производители электроники и бытовой техники. Правительство обещает, что вскоре их место займут отечественные производители. Некоторые политики предлагают навсегда закрыть российский рынок для тех, кто ушел из России из-за «военной спецоперации».

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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