На Украине погиб отец двоих детей из Пермского края

На Украине при проведении спецоперации погиб контрактник, уроженец села Буб Пермского края Артем Порошин. Глава Сивинского муниципального округа Пермского края Юрий Кабанов сообщил, что за отвагу и мужество, проявленные в ходе спецоперации, военнослужащий награжден Орденом Мужества посмертно, пишет ura.news . У погибшего остались жена и двое детей.

«С глубоким прискорбием сообщаю о трагической гибели на Украине нашего земляка из села Буб Артема Валерьевича Порошина — старшего сержанта, заместителя командира мотострелкового взвода. Выражаю искреннее соболезнование родителям, супруге Артема, детям и всем родным и близким», — написал Кабанов.

Погибшего бойца похоронят в ПГТ «Рощинский» в Самарской области, где он служил и проживал.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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