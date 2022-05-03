На Украине погиб отец двоих детей из Пермского края

Сегодня, 09:29

0

Image 16+
На Украине погиб отец двоих детей из Пермского края
Фото из открытых источников

На Украине при проведении спецоперации погиб контрактник, уроженец села Буб Пермского края Артем Порошин. Глава Сивинского муниципального округа Пермского края Юрий Кабанов сообщил, что за отвагу и мужество, проявленные в ходе спецоперации, военнослужащий награжден Орденом Мужества посмертно, пишет ura.news. У погибшего остались жена и двое детей.

«С глубоким прискорбием сообщаю о трагической гибели на Украине нашего земляка из села Буб Артема Валерьевича Порошина — старшего сержанта, заместителя командира мотострелкового взвода. Выражаю искреннее соболезнование родителям, супруге Артема, детям и всем родным и близким», — написал Кабанов. 

Погибшего бойца похоронят в ПГТ «Рощинский» в Самарской области, где он служил и проживал.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700

Не забудьте добавить «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в источники новостей
Добавить сайт «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в мои источники Яндекс.Новости
Добавить сайт «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в мои источники Google.News
Поделитесь новостью со своими друзьями!
Есть что сказать? Тогда вам сюда

Лента

На Украине погиб отец двоих детей из Пермского края

Сегодня, 09:29

В Чебаркуле с могилы погибшего в ходе спецоперации на Украине военного дважды унесли искусственные цветы

Вчера, 10:09

В Украине погиб 23-летний разведчик-снайпер из Волгоградской области Сергиенко

3-05-2022, 08:39

The Times: Россия готовится ввести свой военный контингент в Молдавию

2-05-2022, 11:19

Эксперты рассказали о том, какие продукты подешевеют после майских праздников

1-05-2022, 18:49

Россиянам выплатят по 5 тыс. рублей в мае. Дополнительные деньги смогут получить практически все

1-05-2022, 15:54

Сатановский: Чубайс открыто заявлял о ненависти к России

1-05-2022, 12:14

Военнослужащий из Красноярска не может получить звание Героя России

29-04-2022, 14:09

26-летнего жителя Омска оштрафовали на 50 тыс. рублей за дискредитацию ВС РФ

29-04-2022, 10:29

Жительнице Красноярска отменили штраф по статье о дискредитации ВС РФ

28-04-2022, 15:04

На Украине погиб 19-летний танкист из Екатеринбурга Егор Старицын

27-04-2022, 15:34

В Белгородской области прощаются с погибшим на спецоперации военнослужащим

27-04-2022, 12:39

РВ: взрывы, работа ПВО и загоревшийся склад боеприпасов – неспокойная ночь в регионах РФ

27-04-2022, 10:29

Жителей Екатеринбурга разделил спор о Z-баннере на вузе: «Отчислить их!» vs «Молодцы, девчонки».

27-04-2022, 09:04

Панин назвал спектаклем сюжет с задержанием лиц, готовящих покушение на Соловьева

26-04-2022, 14:59

МО России дало комментарий о трагедии на ракетном крейсере «Москва»

23-04-2022, 09:24

В Крыму школьного учителя уволили за возмущение буквой Z на одежде ученицы

22-04-2022, 07:54

В Белгородской области из-за спецоперации не будут работать пляжи рядом с границей

20-04-2022, 15:19

Похороны в РФ с конца февраля подорожали на 30%

20-04-2022, 12:34

В Севастополе простились с погибшим командиром корабля «Цезарь Куников» Чирвой

19-04-2022, 09:34

Комментировать

Комментарии для сайта Cackle

Возможно, Вам будет интересно

Беглов пытается выдать за «достижения» провалы Смольного в реализации транспортной реформы

Беглов пытается выдать за «достижения» провалы Смольного в реализации транспортной реформы

3-05-2022, 19:58

0

Губернатор Петербурга Александр Беглов во время выступления в ЗакСе рассказал о несуществующих достижениях в реализации...

Подробнее
Юная петербурженка, сбегая от опекуна по самодельной верёвке из простыней, сорвалась с неё и попала в больницу

Юная петербурженка, сбегая от опекуна по самодельной верёвке из простыней, сорвалась с неё и попала в больницу

3-05-2022, 11:29

0

Минувшая ночь выдалась неспокойной для жителей дома номер двадцать шесть по проспекту Героев. Жильцам пришлось вызывать...

Подробнее
В Украине погиб 23-летний разведчик-снайпер из Волгоградской области Сергиенко

В Украине погиб 23-летний разведчик-снайпер из Волгоградской области Сергиенко

3-05-2022, 08:39

0

В Украине, где Россия проводит «спецоперацию», погиб еще один молодой уроженец Волгоградской области. Жизнь Юрия...

Подробнее
У петербургского банкира в Парголово угнали авто стоимостью более двух миллионов

У петербургского банкира в Парголово угнали авто стоимостью более двух миллионов

3-05-2022, 14:49

0

Вернувшись к себе, топ-менеджер одного из банков Северной столицы не застал возле дома припаркованную там ранее белую...

Подробнее
Россияне не смогут проголосовать за участников «Евровидения-2022»

Россияне не смогут проголосовать за участников «Евровидения-2022»

3-05-2022, 13:09

0

Десятого мая в Турине стартует международный музыкальный конкурс «Евровидение-2022». Россия остается за бортом...

Подробнее
Сегодняшнее утро для сотрудников ДПС из Петроградского района Санкт-Петербурга началось с погони за пьяным нарушителем

Сегодняшнее утро для сотрудников ДПС из Петроградского района Санкт-Петербурга началось с погони за пьяным нарушителем

3-05-2022, 16:29

0

Ранним утром на улице Куйбышева в Петроградском районе Северной столицы произошло задержание нетрезвого нарушителя на...

Подробнее

Новости партнеров

Новости партнеров

VR Group продает свои активы в РФ

VR Group продает свои активы в РФ

3-05-2022, 15:59

0

Финский государственный железнодорожный оператор VR Group на своем официальном сайте проинформировал о том, что намерен...

Подробнее
Смольный отвечает «отписками» на жалобы жителей Петербурга

Смольный отвечает «отписками» на жалобы жителей Петербурга

Вчера, 16:56

0

Власти Петербурга отвечают на жалобы горожан «отписками». Соответствующим мнением поделилась жительница Северной...

Подробнее
«Репортеры без границ»: Пресса свободнее в Белоруссии, чем в РФ

«Репортеры без границ»: Пресса свободнее в Белоруссии, чем в РФ

3-05-2022, 17:59

0

«Репортеры без границ» обнародовали свежий рейтинг свободы прессы. В списке - 180 стран. РФ в нем занимает место, где,...

Подробнее
В Украину прибыла военная техника неизвестного назначения из США

В Украину прибыла военная техника неизвестного назначения из США

3-05-2022, 11:24

0

Украина получила от США крупную партию бронированной военной техники. В Сети появилось несколько видео, на которых...

Подробнее