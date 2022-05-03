На Украине погиб отец двоих детей из Пермского края

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На Украине при проведении спецоперации погиб контрактник, уроженец села Буб Пермского края Артем Порошин. Глава Сивинского муниципального округа Пермского края Юрий Кабанов сообщил, что за отвагу и мужество, проявленные в ходе спецоперации, военнослужащий награжден Орденом Мужества посмертно, пишет ura.news. У погибшего остались жена и двое детей.
«С глубоким прискорбием сообщаю о трагической гибели на Украине нашего земляка из села Буб Артема Валерьевича Порошина — старшего сержанта, заместителя командира мотострелкового взвода. Выражаю искреннее соболезнование родителям, супруге Артема, детям и всем родным и близким», — написал Кабанов.
Погибшего бойца похоронят в ПГТ «Рощинский» в Самарской области, где он служил и проживал.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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