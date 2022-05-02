В Чебаркуле с могилы погибшего в ходе спецоперации на Украине военного дважды унесли искусственные цветы

Сегодня, 10:09

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В Чебаркуле с могилы погибшего в ходе спецоперации на Украине военного дважды унесли искусственные цветы
Фото из открытых источников

В Чебаркуле Челябинской области с могилы погибшего во время спецоперации в Украине сержанта Александра Лаврентьева неизвестные сначала унесли тарелку и чашку, а через некоторое время похитили и искусственные цветы. Об этом сообщает «ФедералПресс» со ссылкой на мать военного Светлану.

«Цветы с могилки погибшего будут смотреться на вашем захоронении лучше? Или вам захотелось продать и положить денежку в карман?», – обратилась женщина к тем, кто это сделал.

Она также выразила возмущение тем, что горожане после субботника мешки с мусором не убирают, а сносят их к новому кладбищу для военных, погибших в ходе спецоперации в Украине.

Сейчас на месте пустыря там располагаются пять могил.

Александр Лаврентьев был похоронен в Чебаркуле 19 марта.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700

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