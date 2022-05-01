В Украине погиб 23-летний разведчик-снайпер из Волгоградской области Сергиенко

Сегодня, 08:39

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В Украине погиб 23-летний разведчик-снайпер из Волгоградской области Сергиенко
Фото из открытых источников

В Украине, где Россия проводит «спецоперацию», погиб еще один молодой уроженец Волгоградской области. Жизнь Юрия Сергиенко оборвалась 28 апреля, сообщает издание «Блокнот. Волгоград». Погибшему было 23 года.

Информацию о гибели военного журналистам подтвердили в администрации Урюпинского района Волгоградской области.

Сергиенко являлся жителем поселка Учхоз, который входит в состав данной административной единицы. Он отслужил срочную службу в армии, а затем решился продолжить ее, но уже в качестве контрактника.

Сергиенко нес службу в воинской части, расположенной в Кубинке (Московская область). На «спецоперацию» поехал в качестве разведчика-снайпера.

Точная дата похорон погибшего неизвестна, но, подчеркивает издание, ориентировочно они состоятся пятого мая нынешнего года.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700

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