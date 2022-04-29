The Times: Россия готовится ввести свой военный контингент в Молдавию

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Как заявили аналитики известного британского издания The Times, опираясь на данные украинской разведки, Кремль разработал четкую стратегию своего вторжения в Молдавию. Якобы, у российского руководства по целому «ряду индикаторов» прослеживается конкретная линия, свидетельствующая о намерении атаковать это восточно-европейское государство. Об этом сообщает Readovka.
«Мы считаем, что Кремль уже принял решение атаковать Молдову…», - цитируют в британской прессе слова собственного источника.
Если учесть, что армия Молдовы насчитывает всего 3250 человек личного состава, то, по мнению собеседника западного издания, у России есть шансы успешного захвата страны. Открытие второго фронта даст российской армии возможность продвинуться вглубь Украины - к Одессе.
«Успешный захват приведет к тому, что российские войска двинутся в черноморский порт Одесса на Украине с запада», – утверждают в The Times.
С 24 февраля в Украине российскими военными силами проводится специальная военная операция, которая, по словам ее инициатора президента Владимира Путина, не предусматривает оккупацию украинских территорий.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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