Востоковед Евгений Сатановский рассказал о так называемой шестой колонне в лице Анатолия Чубайса, который сейчас находится в Италии и не планирует возвращение в Россию. В частности, политолог подчеркивает, что Чубайс, чьи идеи ничего хорошего стране не принесли, никогда не скрывал своего негативного отношения к России.

Сатановского возмущен тем, что у власти до сих пор остаются сторонники Чубайса. Политолог их назвал шестой колонной.

«У нас очень много говорят о пятой колонне, а стоит поговорить о шестой. Шестая колонна — это те, кто до сих пор во власти. Это все те люди, которые последние 30 лет занимались максимальным разгромом промышленности, в том числе оборонной», - заявил политолог.

По его мнению, Чубайс, работая в рамках приватизации сначала в РАО ЕС, потом в «Роснано», а затем в качестве представителя президента России по устойчивому развитию, сделал все возможное для того, чтобы укрепления позиций России на международной арене не произошло. Сатановский обратил внимание на то, что Чубайс решил эмигрировать, как только возникла первая возможность.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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