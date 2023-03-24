Евгений Пригожин объяснил зарубежным товарищам, как его отличить от однофамильца Иосифа

«Если говорить вполголоса – то никто тебя не услышит»: Пригожин объяснил, почему голос России не слышен в ЕС
Если говорить вполголоса и тратить все время на собственное благополучие, то твою позицию никто не услышит. С таким...Подробнее
Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин дал рекомендации «зарубежным товарищам», как отличить его голос от российского композитора Иосифа Пригожина. Ранее в Сеть была выложена аудиозапись разговора последнего с одним из российских сенаторов.
По словам бизнесмена, композитор от него отличается существенно, несмотря на одинаковые фамилии, как минимум, именем.
Ранее композитор Иосиф Пригожин назвал выложенную в интернет запись «фейком».
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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Если говорить вполголоса и тратить все время на собственное благополучие, то твою позицию никто не услышит. С таким...Подробнее
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