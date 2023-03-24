Евгений Пригожин объяснил зарубежным товарищам, как его отличить от однофамильца Иосифа

Сегодня, 17:55

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Евгений Пригожин объяснил зарубежным товарищам, как его отличить от однофамильца Иосифа
Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин

Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин дал рекомендации «зарубежным товарищам», как отличить его голос от российского композитора Иосифа Пригожина. Ранее в Сеть была выложена аудиозапись разговора последнего с одним из российских сенаторов.

По словам бизнесмена, композитор от него отличается существенно, несмотря на одинаковые фамилии, как минимум, именем.

«Поэтому в будущем, если вы слышите яркую экспансивную речь, это я в том числе для зарубежных товарищей говорю, если вы слышите яркую, вспыльчивую речь, то это 100% похоже на Иосифа Пригожина, если мягкий человек, спокойный голос, то это я - Евгений Пригожин», — резюмировал основатель ЧВК «Вагнер».

Ранее композитор Иосиф Пригожин назвал выложенную в интернет запись «фейком».

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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