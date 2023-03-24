Евгений Пригожин объяснил зарубежным товарищам, как его отличить от однофамильца Иосифа

Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин дал рекомендации «зарубежным товарищам», как отличить его голос от российского композитора Иосифа Пригожина. Ранее в Сеть была выложена аудиозапись разговора последнего с одним из российских сенаторов.

По словам бизнесмена, композитор от него отличается существенно, несмотря на одинаковые фамилии, как минимум, именем.

«Поэтому в будущем, если вы слышите яркую экспансивную речь, это я в том числе для зарубежных товарищей говорю, если вы слышите яркую, вспыльчивую речь, то это 100% похоже на Иосифа Пригожина, если мягкий человек, спокойный голос, то это я - Евгений Пригожин», — резюмировал основатель ЧВК «Вагнер».

Ранее композитор Иосиф Пригожин назвал выложенную в интернет запись «фейком».

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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