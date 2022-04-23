На Украине погиб 19-летний танкист из Екатеринбурга Егор Старицын

Вячеслав Володин указал президенту Зеленскому на разницу между спецоперацией и войной
Председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин прокомментировал пресс-конференцию президента Украины Владимира Зеленского. В...Подробнее
7 апреля при проведении спецоперации в Украине погиб 19-летний военнослужащий Егор Старицын, уроженец Екатеринбурга. Эту печальную новость родным солдата сообщили 21 апреля.
По словам родственников, Егор отправился на срочную службу в 2020 году, а осенью 2021 он стал бойцом-контрактником в танковой дивизии в Московской области. До службы в армии юноша окончил 45-ю гимназию и автомобильный колледж.
Как рассказали в местном Союзе ветеранов локальных войн, молодого танкиста посмертно наградили орденом Мужества.
Панихида по погибшему проходила 26 апреля в селе Мезенском. В Белоярском городском округе сообщили, что похороны, прошедшие 26 апреля в селе Бруснятском, где живут родственники погибшего, организовал военкомат, пишет e1.ru. Проститься с военнослужащим пришли десятки людей: близкие погибшего, чиновники, военные и ветераны. Похороны сгоревшего в танке бойца проводились со всеми воинскими почестями: был почетный караул, играл оркестр, военные давали салют.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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Председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин прокомментировал пресс-конференцию президента Украины Владимира Зеленского. В...Подробнее
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