В Белгородской области прощаются с погибшим на спецоперации военнослужащим

Вячеслав Володин указал президенту Зеленскому на разницу между спецоперацией и войной
Председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин прокомментировал пресс-конференцию президента Украины Владимира Зеленского. В...Подробнее
В Белгородской области проводили в последний путь военнослужащих, погибших в ходе «военной спецоперации» на территории Украины.
24-летний оскольчанин Андрей Еремин был командиром танка. Погиб при выполнении боевого задания 25 марта, сообщает «Честный список Старый Оскол».
На минувшей неделе в Шебекино установили стелу в память о 23-летем военнослужащем, который еще в конце февраля попал под обстрел на территории Украины, когда вывозил сослуживцев с поля боя. Военнослужащему вручили орден Мужества посмертно.
Информацию о погибших российских военных публикуют местные власти, а также местные СМИ.
Напомним, Россия проводит на территории Украины «военную спецоперацию» с 24 февраля. 25 марта Минобороны РФ сообщило о том, что в боях на территории Украины погибли более 1350 российских военных.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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