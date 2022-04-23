Жителей Екатеринбурга разделил спор о Z-баннере на вузе: «Отчислить их!» vs «Молодцы, девчонки».

На фасаде УрГАХУ недавно появился Z-баннер. Ректор учебного заведения объяснил это собственным патриотическим порывом. Однако двое студенток создали открытую петицию с просьбой снять баннер. Протест девушек разделил жителей Екатеринбурга на тех, кто поддержали студенток, и тех, кто их осудили.

К примеру, радикально настроенные граждане призывали отчислить всех несогласных студентов. По их мнению, решение о том, какой баннер вывесить на фасаде университета, не должны принимать студенты. Только собственник здания имеет право повесить, что угодно и как угодно, возмутились ярые защитники баннера. При этом они согласились с утверждением о том, что студенты все же могут выразить мнение, пишет e1.ru .

Кто-то из пользователей сети заметил, что дело студентов - получать образование, а баннер не влияет на качество услуг, которые предоставляет вуз.

«В таком случае дело вуза — предоставлять образовательный материал, а не развешивать никак к нему не относящиеся вещи», - ответили на эти аргументы другие пользователи.

Также они заявили, что к патриотическим баннерам стоит относиться повнимательнее. Пользователи возмутились призывам об отчислении.

«В данном случае этот баннер олицетворяет, что все студенты и педагоги университета поддерживают спецоперацию. Петиция показала, что это не так», «Молодцы, девчонки. А ректор может выражать свои патриотические порывы на своей личной собственности» - отметили горожане.

Они также напомнили, что основой нормального общества является уважение позиции, отличной от своей собственной.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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