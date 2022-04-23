РВ: взрывы, работа ПВО и загоревшийся склад боеприпасов – неспокойная ночь в регионах РФ

Сегодняшней ночью, с 26 на 27 апреля 2022 года, и утром, в ряде регионов РФ, приграничных с Украиной, было неспокойно. Тревожная обстановка сложилась в городе Курске, Белгородской и Воронежской областях. Об этом сообщают репортёры информационного онлайн издания Rusvesna.su.

Ориентировочно 3-4 взрыва прогремели нынешней ночью в Курске. Пользователи Сети подтвердили информацию: многие граждане, проживающие в области, слышали громкие взрывы, в том числе жители города Курчатов. Предварительные сведения гласят: ПВО сбили БПЛА Украины. Также работали и силы ПВО Белгородской области: в небе среди облаков люди видели разрывы снарядов и ракет.

Читатели сообщают, что в 3:37 был слышен сильный грохот. Есть непроверенные сведения о том, что сбивали беспилотники Украины. На утро сегодняшнего дня появились сообщения о пожаре на складе в Белгородской области в районе села Старая Нелидовка. Столб чёрного дыма закрыл всё небо, сообщает губернатор Вячеслав Гладков.

По его словам, разрушений жилых домов и пострадавших граждан среди мирного населения нет. На кадрах, опубликованных местными жителями, видно, что во время пожара продолжают раздаваться взрывы. Кроме того, очевидцы сообщают о взрыве и дыме в районе села Октябрьское в Белгородской области. Сработала система ПВО на рассвете также в Воронежской области.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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