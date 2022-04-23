Панин назвал спектаклем сюжет с задержанием лиц, готовящих покушение на Соловьева

Сегодня, 14:59

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Панин назвал спектаклем сюжет с задержанием лиц, готовящих покушение на Соловьева
Фото из открытых источников

Задержание постановочное и выглядит нереалистично. Такое мнение высказал актер Алексей Панин, комментируя сюжет с задержанием группы лиц, которые покушались на жизнь  Владимира Соловьева. Звезда «Жмурок» даже записал видео, в котором разобрал все ошибки фейкового задержания людей, которых обвинили в подготовке убийства российского ведущего. 

«Владимир Рудольфович Соловьев, не подставляйте пацанов. Они не артисты, не знают, как правильно готовится, как заряжаться. Там невооруженным глазом заметно, что стоит человек и говорит — приготовились, пошли», — заявил Панин. 

Он предположил, что сотрудники спецподразделений смеются из-за того, что их заставили участвовать в этом спектакле, пишет  pravda.ru. Оперативную съемку с задержанием несостоявшихся убийц Соловьева скандально известный актер назвал балетом «Лебединое озеро».

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700

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