Панин назвал спектаклем сюжет с задержанием лиц, готовящих покушение на Соловьева

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Задержание постановочное и выглядит нереалистично. Такое мнение высказал актер Алексей Панин, комментируя сюжет с задержанием группы лиц, которые покушались на жизнь Владимира Соловьева. Звезда «Жмурок» даже записал видео, в котором разобрал все ошибки фейкового задержания людей, которых обвинили в подготовке убийства российского ведущего.
«Владимир Рудольфович Соловьев, не подставляйте пацанов. Они не артисты, не знают, как правильно готовится, как заряжаться. Там невооруженным глазом заметно, что стоит человек и говорит — приготовились, пошли», — заявил Панин.
Он предположил, что сотрудники спецподразделений смеются из-за того, что их заставили участвовать в этом спектакле, пишет pravda.ru. Оперативную съемку с задержанием несостоявшихся убийц Соловьева скандально известный актер назвал балетом «Лебединое озеро».
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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