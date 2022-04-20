В Крыму школьного учителя уволили за возмущение буквой Z на одежде ученицы

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В Крыму школьная учительница осталась без работы после разговора с ученицей.
Произошел этот инцидент в Джанкое, пишет МК.
Как сообщает Телеграм-канал Baza, учительница географии услышала разговор девятиклассниц, которые переодевались в ее кабинете после физкультуры. Ученица рассказывала однокласснице, где можно купить такую же как у нее футболку с символом «Z».
Учительница тут же осадила учениц, и заявила, что они ничего не понимают, а она ранее жила и работала в Украине, указано в посте Baza. Она добавила, что в реальности ситуация совсем не такая, «как пытаются показать» в России.
Школьницы рассказали о разговоре с учительницей своим родителям, и вскоре о ее гражданской позиции стало известно директору школы. Учительнице пришлось уволиться, и, как пишет Baza, «судя по другим кейсам в российских школах», впереди у нее либо уголовное, либо административное дело.
Напомним, Россия проводит «военную спецоперацию» на территории Украины с 24 февраля. Против действий РФ, к слову, выступили США и союзники этой страны по НАТО, а также ряд других государств. Они пытаются остановить Россию и заставить ее вывести войска санкционным давлением.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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