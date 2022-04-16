В Белгородской области из-за спецоперации не будут работать пляжи рядом с границей

В Белгородской области из-за спецоперации России в Украине откроются не все пляжи, которые ранее значились в планах властей. Об этом со ссылкой на озвученную во время брифинга информацию начальника ГУ МЧС по региону Сергея Потапова сообщает издание «Бел.ру» .

Предполагалось, что летом 2022 года на территории Белгородской области будут работать 140 пляжей. Однако из-за спецоперации список локаций довелось пересмотреть и сократить. Открывать будут только 123 пляжа. Список мест, где купание будет запретом, появится позже, но очевидно, что закрытыми останутся те, что находятся близ границы.

Белгородская область граничит с Украиной, где РФ проводит «военную спецоперацию». Недавно СМИ сообщили об обстреле села Головчино Грайворонского городского округа региона.

«Сейчас мы ведём усиленную работу по организации пляжей. Но с учётом складывающейся обстановки в приграничных районах некоторые водоёмы не будут использоваться. Перечень населённых пунктов будет сообщен позднее», - сообщил Потапов на брифинге.

Отдельно начальник ГУ МЧС по региону остановился на теме гибели детей в водоемах. В минувшем году на Белгородщине утонули пятеро несовершеннолетних.

«Были сделаны выводы, в том числе и в отношении определённых должностных лиц нашего управления. Мы доводили информацию о том, что это произошло в необорудованных местах массового отдыха», - добавил он.

Потапов в заключение добавил, что отдых на водоемах может быть безопасным только тогда, когда выбор сделан в пользу пляжа, где присутствуют спасатели и медработники. Дно при этом в обязательном порядке должно быть обследовано водолазами.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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