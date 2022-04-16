В Белгородской области из-за спецоперации не будут работать пляжи рядом с границей

Сегодня, 15:19

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В Белгородской области из-за спецоперации не будут работать пляжи рядом с границей
Фото из открытых источников

В Белгородской области из-за спецоперации России в Украине откроются не все пляжи, которые ранее значились в планах властей. Об этом со ссылкой на озвученную во время брифинга информацию начальника ГУ МЧС по региону Сергея Потапова сообщает издание «Бел.ру».

Предполагалось, что летом 2022 года на территории Белгородской области будут работать 140 пляжей. Однако из-за спецоперации список локаций довелось пересмотреть и сократить. Открывать будут только 123 пляжа. Список мест, где купание будет запретом, появится позже, но очевидно, что закрытыми останутся те, что находятся близ границы.

Белгородская область граничит с Украиной, где РФ проводит «военную спецоперацию». Недавно СМИ сообщили об обстреле села Головчино Грайворонского городского округа региона.

«Сейчас мы ведём усиленную работу по организации пляжей. Но с учётом складывающейся обстановки в приграничных районах некоторые водоёмы не будут использоваться. Перечень населённых пунктов будет сообщен позднее», - сообщил Потапов на брифинге.

Отдельно начальник ГУ МЧС по региону остановился на теме гибели детей в водоемах. В минувшем году на Белгородщине утонули пятеро несовершеннолетних.

«Были сделаны выводы, в том числе и в отношении определённых должностных лиц нашего управления. Мы доводили информацию о том, что это произошло в необорудованных местах массового отдыха», - добавил он.

Потапов в заключение добавил, что отдых на водоемах может быть безопасным только тогда, когда выбор сделан в пользу пляжа, где присутствуют спасатели и медработники. Дно при этом в обязательном порядке должно быть обследовано водолазами.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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