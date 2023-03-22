«Если говорить вполголоса – то никто тебя не услышит»: Пригожин объяснил, почему голос России не слышен в ЕС

Сегодня, 16:02

0

Image 16+
«Если говорить вполголоса – то никто тебя не услышит»: Пригожин объяснил, почему голос России не слышен в ЕС
Евгений Пригожин

Если говорить вполголоса и тратить все время на собственное благополучие, то твою позицию никто не услышит. С таким заявлением выступил предприниматель Евгений Пригожин.

Отвечая на запрос журналистов «Военного обозрения», интересующихся насколько силен голос РФ в Евросоюзе, Пригожин ответил, что российская сторона активно взаимодействует с большинством европейских политиков.

«Мы контактируем со многими политиками, в том числе с депутатами Европарламента. Я благодарю их за то, что они по мере своих возможностей оказывают поддержку России», — объяснил предприниматель.

Комментируя введенные санкции против ЧВК «Вагнер», основателем которой является Пригожин, предприниматель обратил внимание, что в при защите своих интересов необходимо действовать сообща и во всеуслышание озвучивать свою позицию. Иначе «если говорить вполголоса и тратить все время на собственное благополучие – то твой голос никто не услышит».

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700

Не забудьте добавить «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в источники новостей
Добавить сайт «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в мои источники Яндекс.Новости
Добавить сайт «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в мои источники Google.News
Поделитесь новостью со своими друзьями!
Есть что сказать? Тогда вам сюда

Лента

Аналитики РФ спрогнозировали рост цен на бензин в России с 1 апреля

Сегодня, 11:04

Жители южноуральской глубинки попросили президента Путина сохранить им медицину

Вчера, 13:49

В РФ образовался дефицит тел умерших людей для обучения будущих медиков из-за санкций

Вчера, 09:24

Губернатор Севастополя Развожаев рассказал, как будет выглядеть настоящий сигнал тревоги

22-03-2023, 11:34

Пакуйте тревожные чемоданы: Астролог Тамара Глоба предупредила россиян об опасности этой весной

22-03-2023, 10:34

В Севастополе приостановлено движение морского транспорта

22-03-2023, 10:24

Пригожин разоблачил фонд, который собирает средства «для помощи» ЧВК «Вагнер»

21-03-2023, 17:01

Похороны бойцов ЧВК «Вагнер» прошли в станице Бакинская

19-03-2023, 11:29

Бредихин заявил об ответственности главы Кубани за скандал с похоронами бойцов ЧВК «Вагнер» 

18-03-2023, 20:42

Жители Горячего Ключа перечислили проблемы, которые накопились за период руководства Белопольского

18-03-2023, 16:30

Ждать ли новую волну мобилизации в РФ в 2023: почему появились новые повестки в военкомат

18-03-2023, 10:44

Туристам РФ рассказали о новых правилах отдыха в Китае после открытия границ

16-03-2023, 16:09

Под Екатеринбургом на Северном кладбище массово хоронят мужчин в могилы с одинаковыми крестами

16-03-2023, 12:04

Отели в Крыму снизили цены на лето из-за низкого спроса

15-03-2023, 19:54

Сотрудники Wildberries в Екатеринбурге отказались работать и закрыли пункты выдачи товаров

15-03-2023, 10:24

Началась забастовка сотрудников Wildberries, закрылись пункты выдачи на востоке страны

15-03-2023, 10:14

«Baza»: жители Москвы и Московской области принялись массово сообщать о беспилотниках

14-03-2023, 14:44

В пресс-службе президента сообщается о запланированной поездке Путина в Бурятию

13-03-2023, 19:39

Эксперты «Travelata.ru» рассказали, где россияне планируют отдыхать весной

12-03-2023, 13:14

Каждый пятый житель РФ этим летом планирует путешествовать по стране

11-03-2023, 12:34

Комментировать

Комментарии для сайта Cackle

Возможно, Вам будет интересно

Саудовская Аравия намерена заменить Египет для россиян

Саудовская Аравия намерена заменить Египет для россиян

22-03-2023, 14:44

0

Саудовская Аравия собирается заменить российским туристам Египет. Достопримечательностей в этой стране немало, но...

Подробнее
Пригожин разоблачил фонд, который собирает средства «для помощи» ЧВК «Вагнер»

Пригожин разоблачил фонд, который собирает средства «для помощи» ЧВК «Вагнер»

21-03-2023, 17:01

0

Журналисты издания «Верстка» попросили Евгения Пригожина прокомментировать информацию о том, что представители некого...

Подробнее
«Любим Россию и ЧВК Вагнер»: В ЦАР прошли демонстрации в поддержку инструкторов из РФ

«Любим Россию и ЧВК Вагнер»: В ЦАР прошли демонстрации в поддержку инструкторов из РФ

Вчера, 00:46

0

Жители Центральноафриканской Республики вышли на демонстрацию в поддержку российских инструкторов. Об этом сообщает...

Подробнее
Губернатор Севастополя Развожаев рассказал, как будет выглядеть настоящий сигнал тревоги

Губернатор Севастополя Развожаев рассказал, как будет выглядеть настоящий сигнал тревоги

22-03-2023, 11:34

0

Атаки беспилотников противника на полуостров Крым участились. Вчера все обсуждали налет БПЛА на Джанкой, а сегодня -...

Подробнее
В школе №1392 в Новой Москве изнасиловали четвероклассника

В школе №1392 в Новой Москве изнасиловали четвероклассника

Вчера, 15:54

0

Администрация школы №1392 имени Рябинкина в Новой Москве скрывала факт насилия над учеником четвертого класса. Уже...

Подробнее
«ТурПром»: Туристы из России сняли жилье в Турции и сообщили о подводных камнях при аренде

«ТурПром»: Туристы из России сняли жилье в Турции и сообщили о подводных камнях при аренде

22-03-2023, 18:54

0

Вследствие того, что спрос на длительный съём турецких квартир российскими туристами существенно вырос, стоимость жилья...

Подробнее

Новости партнеров

Новости партнеров

В РФ образовался дефицит тел умерших людей для обучения будущих медиков из-за санкций

В РФ образовался дефицит тел умерших людей для обучения будущих медиков из-за санкций

Вчера, 09:24

0

В России возник дефицит тел умерших людей, которые используются для обучения будущих медиков. Кадаверы (тела умерших...

Подробнее
Корнеев: туристы из Китая не скоро вернутся в Петербург

Корнеев: туристы из Китая не скоро вернутся в Петербург

22-03-2023, 15:44

0

Председатель комитета по развитию туризма Сергей Корнеев завил о том, что не стоит ожидать резкого увеличения числа...

Подробнее
Ушаков прокомментировал приглашение Путина в Китай

Ушаков прокомментировал приглашение Путина в Китай

21-03-2023, 19:19

0

В Российской Федерации с официальным государственным визитом находится политический руководитель Китая Си Цзиньпин. Он...

Подробнее
Около половины жителей РФ готовы отказаться от iPhone ради работы

Около половины жителей РФ готовы отказаться от iPhone ради работы

22-03-2023, 15:24

0

Сервис по поиску работы SuperJob провел опрос, чтобы узнать, готовы ли россияне отказываться от iPhone ради работы. Как...

Подробнее