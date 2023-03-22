«Если говорить вполголоса – то никто тебя не услышит»: Пригожин объяснил, почему голос России не слышен в ЕС

Саудовская Аравия намерена заменить Египет для россиян
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Если говорить вполголоса и тратить все время на собственное благополучие, то твою позицию никто не услышит. С таким заявлением выступил предприниматель Евгений Пригожин.
Отвечая на запрос журналистов «Военного обозрения», интересующихся насколько силен голос РФ в Евросоюзе, Пригожин ответил, что российская сторона активно взаимодействует с большинством европейских политиков.
Комментируя введенные санкции против ЧВК «Вагнер», основателем которой является Пригожин, предприниматель обратил внимание, что в при защите своих интересов необходимо действовать сообща и во всеуслышание озвучивать свою позицию. Иначе «если говорить вполголоса и тратить все время на собственное благополучие – то твой голос никто не услышит».
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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