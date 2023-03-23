ЧВК «Вагнер» направляет в российскую глубинку мобильные центры по набору сотрудников

«Любим Россию и ЧВК Вагнер»: В ЦАР прошли демонстрации в поддержку инструкторов из РФ
Жители Центральноафриканской Республики вышли на демонстрацию в поддержку российских инструкторов. Об этом сообщает...Подробнее
ЧВК «Вагнер» сообщила об отправке мобильных центров по набору сотрудников в различные уголки нашей страны. Соответствующее объявление опубликовано на странице «оркестра» в соцсети ВКонтакте.
Также к сообщению приложен документ, в котором перечислены уже запущенные маршруты. Впоследствии файл будет обновляться.
Ранее ЧВК «Вагнер» сообщила о продолжающемся приеме в свои ряды добровольцев в возрасте от 22 до 50 лет. Кандидатам гарантируется страхование здоровья и жизни, стабильный оклад и современное оснащение и экипировка. При этом набор осуществляется не только в штурмовые подразделения, но и на другие должности, например, в артиллерию.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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Жители Центральноафриканской Республики вышли на демонстрацию в поддержку российских инструкторов. Об этом сообщает...Подробнее
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