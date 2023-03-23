ЧВК «Вагнер» направляет в российскую глубинку мобильные центры по набору сотрудников

ЧВК «Вагнер» сообщила об отправке мобильных центров по набору сотрудников в различные уголки нашей страны. Соответствующее объявление опубликовано на странице «оркестра» в соцсети ВКонтакте.

«Вставай российская глубинка на защиту Родины! По городам и сельским поселениям России поехали Мобильные центры по набору в ЧВК Вагнер. Мы разработали 300 маршрутов и уже за апрель месяц проедем почти 400 тысяч километров и посетим 36 097 населенных пунктов нашей страны», — говорится в заявлении.

Также к сообщению приложен документ, в котором перечислены уже запущенные маршруты. Впоследствии файл будет обновляться.

Ранее ЧВК «Вагнер» сообщила о продолжающемся приеме в свои ряды добровольцев в возрасте от 22 до 50 лет. Кандидатам гарантируется страхование здоровья и жизни, стабильный оклад и современное оснащение и экипировка. При этом набор осуществляется не только в штурмовые подразделения, но и на другие должности, например, в артиллерию.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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