В Челябинской области резервисты начали получать повестки из военкоматов

Жителям Челябинской области начали приходить повестки из военкомата, что стало неожиданностью для многих.

Поползли разговоры о том, что военнообязанных будут отправлять на Украину для участия в «военной спецоперации», пишет 74.RU .

О повестке, которую вручили молодому человеку из Златоуста, служившему несколько лет назад, рассказал его отец. Он сообщил, что когда его сын пришел в военкомат, его стали агитировать подписать контракт. Но он не согласился, поэтому, после того как документы были сверены, ушел спокойно домой.

В военном комиссариате Магнитогорска объясняют, что приглашение для уточнения военно-учетных данных — плановая работа военкомата.

Добровольцев для участия в «военной спецоперации» на Украине действительно продолжают набирать. Но это могут только здоровые, годные к воинской службе.

Не меньше интересует сейчас жителей всех регионов вопрос о том, попадут ли на территорию Украины те призывники, которые получат повестки в весенний призыв. В Минобороны РФ пообещали, что этого не будет.

Напомним, в первые дни «военной спецоперации» появилась действительно информация о том, что к выполнению «военной спецоперации» были привлечены солдаты срочной службы. Когда информация об этом попала к руководству страны, было дано поручение вывести всех срочников с территории Украины.

По данным Минобороны РФ на 25 марта 2022 года в ходе «военной спецоперации» погибли более 1350 российских военных.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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