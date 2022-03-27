Ветераны Владивостока обратились к Президенту РФ

Россия с 24 февраля проводит «военную спецоперацию» на территории Украины, продолжить которую просят в открытом письме президенту РФ Владимиру Путину общественники Владивостока.

Так, к главе государства обратились представители ряда общественных организаций региона, заявив, что важно продолжить «военную спецоперацию», пишет ИА REGNUM . Информацию об обращении предоставила также пресс-служба городской мэрии.

«Обращаемся к Вам с открытым письмом, чтобы выразить всестороннюю поддержку действиям и проводимой спецоперации по освобождению Донбасса нашими доблестными войсками», - говорится в письме.

Общественники также заявили в письме, что готовы терпеть лишения, которые возможны из-за необходимости бросить большие резервы на линию фронта. Они поблагодарили Владимира Путина за работу на посту президента.

«Еще раз выражаем Вам нашу искреннюю поддержку. Просим Вас – берегите себя, свое здоровье. Вы нужны России, которую мы очень любим. Вы нужны нашему народу. Мы верим Вам, любим Вас – нашего российского великого патриота - сына!» - говорится в открытом письме.

Отметим, «военная спецоперация» на территории Украины проводится с 24 февраля. По данным Минобороны РФ, к 25 марта в ходе боев погибли уже более 1350 российских военных, в том числе и офицеров.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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