Успокоительные покупки: почему в аптеках заканчиваются лекарства

В аптеках полный ажиотаж, даже при том, что европейские фармкомпании не прекращали поставки, медикаментами люди запасаются впрок. Провизоры убеждены: на складах имеется все. Но разгружать поставки и паковать заказы элементарно не успевают. Боясь санкций и перебоев с поставками, люди закупаются лекарствами про запас.

Как сообщил президент Российской диабетической ассоциации врач-эндокринолог Михаил Богомолов, пациенты в последнее время жалуются на отсутствие иностранного инсулина в частных аптеках. Он также указал на то, что больных диабетом обеспечивают по льготам. Но рецепт терапевт выписывает не по коммерческому наименованию, а по действующему веществу. В льготной аптеке человеку могут предоставить препарат, который ему не подходит, и тогда нужно покупать самому.

Власть приобретет право устанавливать порядок лицензирования лекарств. Прогнозируется постепенное повышения цен на лекарства.

"Надеемся, далеко не зайдет — в пределах 20-25 процентов".

Еще один важный момент — обеспечение редкими лекарствами тяжелобольных. Специалисты убеждены: если сбои в поставках будут, эти препараты можно будет поставлять через третьи страны.

Паника абсолютно не обоснована, считают эксперты. Но сами покупатели могут за несколько суток довести до дефицита рынок — так уже происходило с гречкой в первые дни пандемии.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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