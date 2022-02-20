Литовкин назвал военнослужащих ВСУ «обкуренными» после попадания в российский погранпост

Украинские военнослужащие, попавшие в пункт погрануправления ФСБ России в Ростовской области, «или пьяные, или обкуренные, или просто бездарные». Об этом заявил отечественный военный эксперт, полковник в отставке Виктор Литовкин.

По его словам, эта провокация явная, и ВСУ уже не впервые так «ошибаются» - в последние дни украинские снаряды нередко залетают на российскую территорию. Отвечать надо и, как считает Литовкин, по всем направлениям - не только на дипломатическом и информационном, но и на военном.

«Или они пьяные, обкуренные, или просто бездарные. Поэтому мне как-то представляется судьба украинских вооруженных сил при столкновении с серьезным противником печальной», – приводит слова полковника в отставке NEWS.ru.

Напомним: согласно предоставленным ФСБ данным, в понедельник, 21 февраля, в погранпункт, расположенный в Ростовской области в 150 метрах от границы с Украиной, угодил украинский снаряд. В результате точного попадания здание полностью разрушено. Обошлось, к счастью, без жертв и пострадавших.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700