Литовкин назвал военнослужащих ВСУ «обкуренными» после попадания в российский погранпост

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Украинские военнослужащие, попавшие в пункт погрануправления ФСБ России в Ростовской области, «или пьяные, или обкуренные, или просто бездарные». Об этом заявил отечественный военный эксперт, полковник в отставке Виктор Литовкин.
По его словам, эта провокация явная, и ВСУ уже не впервые так «ошибаются» - в последние дни украинские снаряды нередко залетают на российскую территорию. Отвечать надо и, как считает Литовкин, по всем направлениям - не только на дипломатическом и информационном, но и на военном.
«Или они пьяные, обкуренные, или просто бездарные. Поэтому мне как-то представляется судьба украинских вооруженных сил при столкновении с серьезным противником печальной», – приводит слова полковника в отставке NEWS.ru.
Напомним: согласно предоставленным ФСБ данным, в понедельник, 21 февраля, в погранпункт, расположенный в Ростовской области в 150 метрах от границы с Украиной, угодил украинский снаряд. В результате точного попадания здание полностью разрушено. Обошлось, к счастью, без жертв и пострадавших.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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