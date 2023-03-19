Пригожин разоблачил фонд, который собирает средства «для помощи» ЧВК «Вагнер»

Журналисты издания «Верстка» попросили Евгения Пригожина прокомментировать информацию о том, что представители некого фонда «Кувалда» попросили директора волонтерского движения «Сохраняя жизнь» Анну Межову помочь в финансировании ЧВК «Вагнер».

Отвечая на вопрос представителя СМИ, Пригожин заявил, что ЧВК «Вагнер» не нуждается в прямой или косвенной материальной помощи.

«ЧВК «Вагнер» ни в каких видах материальной помощи – прямых или косвенных – не нуждается. Поэтому все, что вам приходит или может прийти, не что иное, как, мягко сказать, мошенничество»», — цитирует бизнесмена пресс-служба компании «Конкорд».

Стоит отметить, что злоумышленники часто действуют и от лица самого Пригожина. Ранее несколько жителей Москвы сообщили, что им позвонил неизвестный, представился основателем ЧВК «Вагнер» и заявил, что сотрудники формирования скоро придут к ним.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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