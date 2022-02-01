ПФР выплатит гражданам России по 8 тыс. рублей на карту 3 февраля 2022 года

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По информации, поступившей из Пенсионный фонда РФ, уже завтра на счета некоторых россиян начнут поступить денежные средства. Речь идет о выплатах за январь.
Эти выплаты были введены в РФ совсем недавно. Имеют право на такое пособие беременные женщины, которые оказались в трудной жизненной ситуации, а также одинокие родители, воспитывающие детей от 8 до 17 лет.
Размеры этих пособий напрямую зависят от прожиточного минимума. Выплата для беременных женщин равна 50% прожиточного минимума для трудоспособного населения, а родители, воспитывающие детей в одиночку, могут претендовать на половину детского ПМ. В среднем по стране такое пособие составляет 6500 рублей.
Вышеперечисленные выплаты начнут поступать на счета граждан уже 3 февраля. Поэтому специалисты из ПФР рекомендуют людям проверять баланс своей банковской карты в ближайшие дни. Кстати, эти пособия за декабрь были получены гражданами 30 декабря, несколько раньше положенного срока, поскольку в начале января в стране были новогодние каникулы.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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