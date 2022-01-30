Косарева: льготная ипотека стала стрельбой из пушки по воробьям

Сегодня, 13:39

0

Image 16+
Косарева: льготная ипотека стала стрельбой из пушки по воробьям
Фото из открытых источников

Президент фонда «Институт экономики города» Надежда Косарева раскритиковала программу льготной ипотеки. В беседе с РИА Новости. Недвижимость она заявила, что в выигрыше остались только строительные компании, но вовсе не покупатели - им вынужденно пришлось покупать жилье по довольно высоким ценам.

Косарева называет большой ошибкой государства субсидирование ипотеки «всем подряд». Правильно было бы оказывать помощь только определенным категориям граждан.

«Получилась, условно говоря, стрельба из пушки по воробьям. В результате массированное субсидирование всех покупателей на первичном рынке привело к сильному росту цен», – пояснила собеседник агентства.

Надежда Косарева считает, что от льготной ипотеки выиграла только та часть покупателей, которые воспользовались программой в самом начале, когда цены еще не были существенно повышены. Выгода всех остальных по факту нулевая. Они хоть и приобрели жилье с низкими ставками, но зато по очень высоким ценам.

Эксперт допускает, что регулятор прибегнет к повышению ключевой ставки. Это значит, что и банки поднимут ставки по ипотеке.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700

Не забудьте добавить «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в источники новостей
Добавить сайт «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в мои источники Яндекс.Новости
Добавить сайт «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в мои источники Google.News
Поделитесь новостью со своими друзьями!
Есть что сказать? Тогда вам сюда

Лента

Косарева: льготная ипотека стала стрельбой из пушки по воробьям

Сегодня, 13:39

Всех граждан в России , у кого есть карта «Мир», ждет новое правило с 4 февраля 2022 года

Сегодня, 00:09

Пенсионерам придет по 21 тыс. рублей с 1 февраля

Вчера, 14:34

Деньги нужно забрать в Сбербанке: кому 31 января поступит выплата от ПФР

30-01-2022, 18:34

В России с 1 февраля 2022 года повысят пенсии, пособия и введут новые QR-коды

30-01-2022, 12:19

Граждан в России предупредили о резком подорожании популярных продуктов с 1 февраля 2022 года

30-01-2022, 10:34

Депутат Гартунг: ПФР распустить, дворцы продать, а деньги отдать пенсионерам

29-01-2022, 18:29

Войска Западного округа после проверки боеготовности возвращаются в места дислокации

29-01-2022, 14:54

ПФР сообщил гражданам в России о новой выплате в 20 тыс. рублей с 1 февраля 2022 года

29-01-2022, 09:04

Гражданам в России объявили о новой разовой выплате в 20 тыс. рублей с 1 февраля 2022 года

28-01-2022, 18:14

Пенсионерам в России объявили об отмене новой индексации на 8,6%

27-01-2022, 23:24

Всем гражданам в России, у кого есть карта «Мир», поступит 300 рублей с 27 января 2022 года

26-01-2022, 23:14

СМИ рассказали, как не попасть под налог на богатых в 2022 году

26-01-2022, 18:34

Жительнице Екатеринбурга выдали одновременно положительный и отрицательный результат ПЦР-теста на коронавирус

26-01-2022, 17:19

Граждан в России обрадовали новой выплатой по 12 тыс. рублей каждому с 26 января 2022 года

25-01-2022, 22:54

«Иностранный проект»: забайкальский депутат выяснил, откуда берутся бродячие собаки

25-01-2022, 12:09

ПФР готовит «сюрприз» пенсионерам в России , выплата поступит вместе с пенсией в феврале 2022 года

24-01-2022, 22:44

«Покупать доллары поздно»: финансист Голубовский оценил ситуацию в экономике России

24-01-2022, 19:44

Женщина умерла от коронавируса после вакцинации новосибирской вакциной «ЭпиВакКорона»

23-01-2022, 18:04

Пожилым гражданам в России сообщили, что новая индексация пенсий на 8,6% отменяется

23-01-2022, 12:39

Комментировать

Комментарии для сайта Cackle

Возможно, Вам будет интересно

Для всех пенсионеров в России понедельник начнётся с плохой новости

Для всех пенсионеров в России понедельник начнётся с плохой новости

30-01-2022, 17:14

0

Понедельник, 31 января, с высокой степенью вероятности, начнётся с чрезвычайно плохой новости, касающейся положения с...

Подробнее
Хазин: всех, у кого есть деньги на банковской карте, ждет обнуление с 1 февраля

Хазин: всех, у кого есть деньги на банковской карте, ждет обнуление с 1 февраля

29-01-2022, 17:34

0

Известный российский экономист Михаил Хазин, предсказавший в свое время дефолт 1998 года, предупреждает граждан в РФ,...

Подробнее
Всех пенсионеров из России ждет большой неприятный сюрприз с 31 января 2022 года

Всех пенсионеров из России ждет большой неприятный сюрприз с 31 января 2022 года

30-01-2022, 17:14

0

Скоро на продовольственные товары в Российской Федерации начнётся очередное повышение цен. Случится это неприятное...

Подробнее
ICSI: из-за угрозы войны на Украине уровень опасности достиг максимального

ICSI: из-за угрозы войны на Украине уровень опасности достиг максимального

29-01-2022, 21:09

0

Уровень угрозы войныва Украине оценивается как максимально высокий. Международный центр стратегической разведки ICSI,...

Подробнее
ЗРПК «Панцирь-С» атаковал американский ударный дрон в Ираке

ЗРПК «Панцирь-С» атаковал американский ударный дрон в Ираке

30-01-2022, 12:19

0

Несколько часов назад ударный дрон ВВС США, появившийся в округе Самарра иракской провинции Салах-эд-Дин, из-за...

Подробнее
Политолог указал на информационные просчеты Беглова

Политолог указал на информационные просчеты Беглова

29-01-2022, 22:01

0

В Петербурге коммунальные службы не справились с уборкой города от снега и льда. Чиновники Комблага провалили мусорную...

Подробнее

Новости партнеров

Новости партнеров

Смольный дал невыполнимое обещание по уборке мусора

Смольный дал невыполнимое обещание по уборке мусора

30-01-2022, 18:09

0

Представители администрации губернатора Петербурга Александра Беглова пообещали разобраться с проблемами при вывозе...

Подробнее
Власти Петербурга опровергли вчерашние извещения об учебной эвакуации горожан

Власти Петербурга опровергли вчерашние извещения об учебной эвакуации горожан

29-01-2022, 23:14

0

По сообщению администрации Центрального района Санкт-Петербурга, расклеенные неизвестными лицами объявления о якобы...

Подробнее
Депутат Госдумы предложил создать комитет по уборке снега в Петербурге

Депутат Госдумы предложил создать комитет по уборке снега в Петербурге

Вчера, 12:45

0

Система получения контрактов на уборку снега управляющими компаниями должна быть изменена. Такое заявление сделал...

Подробнее
Петербург испытывает серьезный дефицит трудовых кадров среди молодежи

Петербург испытывает серьезный дефицит трудовых кадров среди молодежи

Вчера, 20:48

0

Отсутствие комплексной политики Смольного привело к оттоку молодежи из Санкт-Петербурга, о чем свидетельствует...

Подробнее