Косарева: льготная ипотека стала стрельбой из пушки по воробьям

Президент фонда «Институт экономики города» Надежда Косарева раскритиковала программу льготной ипотеки. В беседе с РИА Новости. Недвижимость она заявила, что в выигрыше остались только строительные компании, но вовсе не покупатели - им вынужденно пришлось покупать жилье по довольно высоким ценам.

Косарева называет большой ошибкой государства субсидирование ипотеки «всем подряд». Правильно было бы оказывать помощь только определенным категориям граждан.

«Получилась, условно говоря, стрельба из пушки по воробьям. В результате массированное субсидирование всех покупателей на первичном рынке привело к сильному росту цен», – пояснила собеседник агентства.

Надежда Косарева считает, что от льготной ипотеки выиграла только та часть покупателей, которые воспользовались программой в самом начале, когда цены еще не были существенно повышены. Выгода всех остальных по факту нулевая. Они хоть и приобрели жилье с низкими ставками, но зато по очень высоким ценам.

Эксперт допускает, что регулятор прибегнет к повышению ключевой ставки. Это значит, что и банки поднимут ставки по ипотеке.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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