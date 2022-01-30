Всех граждан в России , у кого есть карта «Мир», ждет новое правило с 4 февраля 2022 года

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Участились случаи когда россияне сталкиваются со следующей проблемой: при попытке расплатиться в общественном транспорте картой платежной системы «Мир», они обнаруживают, что карта находится в «черном списке». Терминал сообщает, что карта внесена в стоп-лист. И не смотря на то, что баланс на счету позволяет оплатить проезд, сделать этого граждане не могут.
Как разъяснили специалисты, данная проблема может возникнуть лишь по одной причине. В случае, когда человек пытался оплатить проезд картой с нулевым балансом, система «запоминает» эту карту и автоматически вносит ее в стоп-лист. К сожалению, случается, что карта из этого «черного списка» не исчезает и остается «заблокированной».
Для снятия такой блокировки необходимо зарегистрироваться на сайте оператора транспортной системы региона. Затем, зайдя в личный кабинет, самостоятельно вывести карту из стоп-листа. После таких действий никаких проблем при оплате транспорта возникать не будет.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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