Граждан в России предупредили о резком подорожании популярных продуктов с 1 февраля 2022 года

Россиянам стоит быть готовыми к тому, что с 1 февраля сего года ценники на многие продукты в магазинах снова будут переписаны в сторону увеличения. Об этом предупредили аналитики корпорации Mondelez, пишет primpress .

Пока стоимость товаров еще не выросла, стоит закупить их уже сейчас. Особенно рекомендуют поспешить сладкоежкам. Ожидается, что цены на бисквиты и печенье повысятся на 19%, шоколад прибавит в стоимости 9%, а леденцы и жевательная резинка - порядка 6%.

Анонсировано повышение цен в ближайшее время и на торты, пирожные, зефир, вафли, мармелад. Ожидают аналитики и подорожание некоторых хлебобулочных изделий - причем, до 30%.

Финансовый аналитик Андрей Верников прогнозирует повышение цен на поставляемые из-за рубежа алкогольные напитки, чай, кофе, фрукты и овощи.

Напомним, ранее ФАС запретила ретейлерам публично делиться прогнозами о возможном росте цен в России, аргументируя тем, что подобные сообщения способствуют ажиотажному спросу и подорожанию.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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