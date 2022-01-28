Граждан в России предупредили о резком подорожании популярных продуктов с 1 февраля 2022 года

Выплата по 5 тысяч рублей каждому пенсионеру с 1 февраля
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Россиянам стоит быть готовыми к тому, что с 1 февраля сего года ценники на многие продукты в магазинах снова будут переписаны в сторону увеличения. Об этом предупредили аналитики корпорации Mondelez, пишет primpress.
Пока стоимость товаров еще не выросла, стоит закупить их уже сейчас. Особенно рекомендуют поспешить сладкоежкам. Ожидается, что цены на бисквиты и печенье повысятся на 19%, шоколад прибавит в стоимости 9%, а леденцы и жевательная резинка - порядка 6%.
Анонсировано повышение цен в ближайшее время и на торты, пирожные, зефир, вафли, мармелад. Ожидают аналитики и подорожание некоторых хлебобулочных изделий - причем, до 30%.
Финансовый аналитик Андрей Верников прогнозирует повышение цен на поставляемые из-за рубежа алкогольные напитки, чай, кофе, фрукты и овощи.
Напомним, ранее ФАС запретила ретейлерам публично делиться прогнозами о возможном росте цен в России, аргументируя тем, что подобные сообщения способствуют ажиотажному спросу и подорожанию.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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