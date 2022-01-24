СМИ рассказали, как не попасть под налог на богатых в 2022 году

Как россиянам не попасть под прицел налоговых органов и не платить так называемый «налог для богатых», рассказали сегодня авторы издания «Федерал Пресс» .

В марте 2020 года российский лидер Владимир Путин анонсировал «налог на богатых», выступив с предложением взимать подоходный налог с доходов по банковским вкладам более 1 миллиона рублей. Однако на деле под налогообложение могут попасть и, как оказалось, граждане с более скромными сбережениями.

Следует знать, что 13-процентный налог взимается с суммы процентов, превышающих «произведение одного миллиона рублей и ключевой ставки ЦБ, действующей на первое число налогового периода». В нынешнем, 2022 году, это 85 тысяч рублей, поскольку установленная регулятором ключевая ставка составляет 8,5%.

Если сумма дохода будет выше, человеку стоит быть готовому к тому, что ФНС пришлет уведомление, которое будет содержать требование об уплате налога с разницы.

Журналисты российского издания произвели необходимые подсчеты и в итоге получили сумму, которую можно держать на депозите, не рискуя попасть в список должников налоговиков.

Добавим, что при расчетах использовались данные о максимальной доходности по вкладам на срок не более одного года.

В итоге получилось, что при заявленной банками доходности в одной кредитной организации «необлагаемой» будет сумма не один миллион, а всего лишь 838 тысяч, тогда как в другой можно держать свыше 1 миллиона 400 тысяч рублей.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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