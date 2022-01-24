Жительнице Екатеринбурга выдали одновременно положительный и отрицательный результат ПЦР-теста на коронавирус

Юристу из Екатеринбурга Екатерине, которая уже год работает в Москве, 19 января стало плохо. За все время пандемии ей удавалось избежать заражения коронавирусом, но тогда она почувствовала, что это может быть он.

У девушки температура повысилась до 37,3 градусов, болела голова и горло, появился кашель. Но девушка надеялась, что у нее легкая простуда и решила идти на работу. По пути зашла сделать экспресс-тест.

24 января Екатерина сдала его в мобильном пункте, на МЦК «Площадь Гагарина». Он оказался положительным, поэтому у девушки тут же взяли материал для ПЦР-тестирования.

«Сказали, что результаты придут мне по смс. С результатом экспресс-теста я пошла в свою районную поликлинику. Там я рассказала, что мне уже делали экспресс-тест и он показал коронавирус. Но врачи сказали, что это неважно, потому что результаты экспресс-теста не надежны и ей снова сделали экспресс-тест. Он оказался отрицательным. Но я все-таки снова сдала ПЦР-тест», - рассказала девушка в беседе с «КП» .

Самое интересное было потом. Через сутки на телефон юриста поступили сразу два сообщения – отрицательный и положительный результаты ПЦР-тестов.

При этом не представляется возможным определить, какой результат поступил из городской поликлиники, а какой из мобильного пункта. По словам Екатерины, эти результаты были опубликованы на «Госуслугах», один с QR-кодом заболевшего, а второй отрицательный.

Сейчас девушка на самоизоляции и через неделю снова собирается сдать тест, чтобы иметь возможность вернуться на работу.

«В условиях распространения омикрона рекомендуется антигенный экспресс-тест с отбором образца из носа и носоглотки. Это обусловлено особенностями размножения омикрона. Он локализуется именно в верхних дыхательных путях. Если для анализа взят материал только из носа, то вероятность получить ложноотрицательный тест выше», - пояснил эксперт лабораторной диагностики Александр Соловьев.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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