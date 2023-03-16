Похороны бойцов ЧВК «Вагнер» прошли в станице Бакинская

Сегодня, 11:29

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Похороны бойцов ЧВК «Вагнер» прошли в станице Бакинская
Фото: Федеральное агентство новостей

Погибших бойцов ЧВК «Вагнер» 19 марта похоронили на кладбище в станице Бакинская. Траурное мероприятие прошло несмотря на возражения местных властей.

Несколько сотен местных жителей собрались на церемонию, где отдали последнюю дань уважения погибшим в зоне СВО «музыкантам». Они также говорили о том, что не были против вышеуказанного мероприятия. 

«Мой муж там, за ленточкой. Я первая сюда пришла, поддержать. Это обязательно. А то, что кто-то пытался помешать, так вот же – места много, пусть ложатся», — высказалась жительница Горячего Ключа.

Вокруг ситуации с похоронами появился широкий общественный резонанс, когда глава населенного пункта Сергей Белопольский заявил, что губернатор Краснодарского края Вениамина Кондратьева забрал у него полномочия решать подобные вопросы. Он также размещал в своих социальных сетях пост в поддержку ЧВК, но местные жители не поверили его словам, раскритиковав чиновника за его действия. 

Похожий инцидент ранее случился в Санкт-Петербурге в прошлом году. Тогда Смольный отказал «оркестру» в проведении похорон бойца Дмитрия Меньшикова на Аллее Славы. Спор между администрацией Суеверной столицы и ЧВК «Вагнер» длился две недели и в итоге завершился победой предпринимателя Евгения Пригожина. 

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700

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