Похороны бойцов ЧВК «Вагнер» прошли в станице Бакинская

Погибших бойцов ЧВК «Вагнер» 19 марта похоронили на кладбище в станице Бакинская. Траурное мероприятие прошло несмотря на возражения местных властей.

Несколько сотен местных жителей собрались на церемонию, где отдали последнюю дань уважения погибшим в зоне СВО «музыкантам». Они также говорили о том, что не были против вышеуказанного мероприятия.

«Мой муж там, за ленточкой. Я первая сюда пришла, поддержать. Это обязательно. А то, что кто-то пытался помешать, так вот же – места много, пусть ложатся», — высказалась жительница Горячего Ключа.

Вокруг ситуации с похоронами появился широкий общественный резонанс, когда глава населенного пункта Сергей Белопольский заявил, что губернатор Краснодарского края Вениамина Кондратьева забрал у него полномочия решать подобные вопросы. Он также размещал в своих социальных сетях пост в поддержку ЧВК, но местные жители не поверили его словам, раскритиковав чиновника за его действия.

Похожий инцидент ранее случился в Санкт-Петербурге в прошлом году. Тогда Смольный отказал «оркестру» в проведении похорон бойца Дмитрия Меньшикова на Аллее Славы. Спор между администрацией Суеверной столицы и ЧВК «Вагнер» длился две недели и в итоге завершился победой предпринимателя Евгения Пригожина.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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