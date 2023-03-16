Похороны бойцов ЧВК «Вагнер» прошли в станице Бакинская

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Погибших бойцов ЧВК «Вагнер» 19 марта похоронили на кладбище в станице Бакинская. Траурное мероприятие прошло несмотря на возражения местных властей.
Несколько сотен местных жителей собрались на церемонию, где отдали последнюю дань уважения погибшим в зоне СВО «музыкантам». Они также говорили о том, что не были против вышеуказанного мероприятия.
Вокруг ситуации с похоронами появился широкий общественный резонанс, когда глава населенного пункта Сергей Белопольский заявил, что губернатор Краснодарского края Вениамина Кондратьева забрал у него полномочия решать подобные вопросы. Он также размещал в своих социальных сетях пост в поддержку ЧВК, но местные жители не поверили его словам, раскритиковав чиновника за его действия.
Похожий инцидент ранее случился в Санкт-Петербурге в прошлом году. Тогда Смольный отказал «оркестру» в проведении похорон бойца Дмитрия Меньшикова на Аллее Славы. Спор между администрацией Суеверной столицы и ЧВК «Вагнер» длился две недели и в итоге завершился победой предпринимателя Евгения Пригожина.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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