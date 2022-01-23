«Иностранный проект»: забайкальский депутат выяснил, откуда берутся бродячие собаки

ПФР готовит «сюрприз» пенсионерам в России , выплата поступит вместе с пенсией в феврале 2022 года
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Депутатом Законодательного собрания Забайкалья Александром Михайловым была озвучена мысль о том, что бродячие собаки заполонившие российские города являются орудием иностранного проекта, направленного на уничтожение наших сограждан. Зоозащитники же по теории депутата и есть та самая пресловутая пятая колонна. Так Михайлов отреагировал на гибель маленькой девочки вследствие нападения стаи собак.
Помимо этого, депутат сообщил, что все бездомные собаки должны подлежать отстрелу вне зависимости от степени их агрессивности. Ту же меру он предложил законодательно ввести в отношении россиян, которые будут препятствовать убийству животных. Михайлов счёл, что подобные люди не только являются угрозой для безопасности России, но и подрывают её. По мнению парламентария, необходимо устроить тщательную проверку финансовых источников зоозащитников, которые они используют для лоббирования своих интересов.
В итоге депутат всё же нашёл для зоозащитников спасительную лазейку, предложив им помогать больным детям или заняться «другой полезной деятельностью».
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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